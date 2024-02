Sylvain Gaudreault, nouvelle voix des cégeps régionaux

Le tout a été officialisé vendredi, dans un communiqué envoyé aux médias par le service des communications du Cégep de Jonquière. Succédant à Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière, Sylvain Gaudreault se donne pour mandat de poursuivre le travail de concertation qui s’est entamé il y a trois ans avec les 12 autres établissements régionaux de la province.

Une panoplie de dossiers sont en chantier. Tous visent à mettre de l’avant les besoins des régions et de leurs institutions. À titre d’exemple, le RCR œuvre à diversifier, à faire innover et à rendre attractive la formation offerte par les membres de son réseau.

«Je crois au potentiel des régions et à la contribution des cégeps à leur développement. Il est essentiel de poursuivre la mission de rendre les études supérieures accessibles à toutes et à tous. Pour ce faire, il faut s’assurer de la vitalité des programmes d’études en région. J’entends travailler dans un esprit de collaboration et dans une approche constructive avec tous les partenaires, incluant la Fédération des cégeps et les différentes instances gouvernementales», a fait savoir M. Gaudreault.

Sylvain Gaudreault a été député pour le Parti Québécois pendant 15 ans avant d'entrer en mandat comme directeur général du Cégep de Jonquière. (Rocket Lavoie / Le Quotidien/Archives Le Quotidien)

Des discussions avec le ministère

Récemment, une rencontre organisée avec le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec a permis de mettre l’accent sur les priorités des cégeps en région.

Une série de mesures potentielles ont été identifiées afin d’assurer l’attractivité de ces établissements qui, souvent, évoluent dans un contexte bien différent que ceux qui sont établis dans les grandes villes. Parmi les pistes de solution explorées, l’amélioration des infrastructures est ressortie comme point incontournable de la discussion.

La mobilité étudiante, qu’elle soit entre les régions ou même en provenance de l’international, a aussi été soulignée comme une potentielle réponse aux enjeux de fréquentation. À cela se sont ajoutées les préoccupations entourant le logement étudiant, le sport d’excellence et la formation continue.

Sylvain Gaudreault aura certainement du pain sur la planche avec ses collègues dans les prochains mois. Le directeur général du Cégep de Jonquière était pourtant très heureux de pouvoir se lancer dans ce nouveau mandat.

«Je tiens finalement à souligner le travail exceptionnel réalisé par la fondatrice du RCR et ma prédécesseure, Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière. C’est avec fierté que je travaillerai de concert avec mes collègues des douze cégeps pour défendre les enjeux propres aux établissements de région», a-t-il conclu.