PARC INDUSTRIEL DE BÉCANCOUR | Cinq fois plus de milieux protégés, malgré la filière batterie

La portion du territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour protégée contre tout développement sera agrandie. (Archives Le Nouvelliste)

«C’est un signal que je veux donner», lance Donald Olivier, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

«Oui, il y a des impacts [environnementaux] avec ce que l’on fait. Mais on va sécuriser les milieux où il y a une qualité accrue en termes de biodiversité. Je ne veux pas juste dire que je ne vais pas les développer. Je veux aller plus loin pour cristalliser ça dans le temps. Je ne veux pas que quelqu’un puisse changer d’idée dans 20 ans.»

Donald Olivier est président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. (Stéphane Lessard, Archives Le Nouvelliste)

Cette volonté découle du nouveau plan de développement stratégique du parc industriel du Centre-du-Québec, dont l’adoption est prévue dans les prochaines semaines. Signe du sérieux de la démarche, des études visant à cibler les territoires susceptibles d’être protégés sont en cours. Des secteurs sont déjà identifiés, selon le PDG.

«On pourrait peut-être même réussir à aller au-delà de 250 hectares.» — Donald Olivier, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Afin de lancer les travaux de construction de nouvelles usines, dont celles de Nemaska Lithium, Ford, GM-Posco et Nouveau Monde Graphite, le ministère de l’Environnement a autorisé la destruction de dizaines d’hectares de milieux humides, conformément à la réglementation en vigueur et moyennant des compensations financières.

Nemaska Lithium a notamment payé plus d’un million de dollars pour compenser la destruction de sept hectares de milieux humides à Bécancour. La future usine de l’entreprise produira de l’hydroxyde de lithium, une composante entrant dans la fabrication de batteries.

L'usine de Nemaska Lithium est présentement en construction à Bécancour. (Sylvain Mayer, Archives Le Nouvelliste)

Faible valeur écologique

Bien au fait que des destructions ont été permises et que d’autres sont à venir, Donald Olivier précise que la grande majorité des milieux humides se trouvant à l’intérieur du parc industriel bécancourois ont une faible valeur écologique. Un point de vue que partage Yves Mailhot, biologiste retraité du ministère de l’Environnement. Militant écologiste à ses heures, il siège à la commission consultative en environnement de Bécancour.

M. Mailhot rappelle que ce site industriel a été créé sur des terres agricoles, à la fin des années 1960. C’est à la suite de cette conversion que la plupart des milieux humides se sont développés «artificiellement», conséquence d’une mauvaise irrigation du sol. Selon le biologiste, leur importance ne se compare en rien avec celle d’un marais ou d’une tourbière, par exemple.

Le biologiste note néanmoins que le territoire du parc industriel de Bécancour compte des milieux humides riches en biodiversité. On les retrouve notamment aux abords du fleuve Saint-Laurent. Selon Donald Olivier, ce sont ces milieux que la Société veut protéger, s’ils ne le sont pas déjà.

L’importance de l’acceptabilité sociale

Contrairement à d’autres projets de la filière batterie qui verront le jour ailleurs au Québec, aucun de ceux annoncés à Bécancour n’a, pour le moment, entraîné de soulèvement populaire. Cette acceptabilité sociale est chère aux yeux de Donald Olivier. Pas question pour lui de la compromettre ou de prendre des décisions qui pourraient mettre le feu aux poudres. Il cite en exemple la crise découlant du projet d’usine de Northvolt, en Montérégie.

«Ça me rappelle que l’acceptabilité sociale, il faut en prendre soin. Ça me confirme que notre approche, soit de ne pas attendre qu’il y ait de la pression et d’aller nous-mêmes vers 250 hectares d’aires protégées, [est la bonne].» — Donald Olivier, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Par contre, les projets s’inscrivant dans la filière batterie, et leurs impacts sur l’environnement, ne sont pas accueillis à bras ouverts par tous. La Fondation Rivières déplore que le ministère de l’Environnement donne quasi systématiquement l’aval à la destruction de milieux humides, peu importe leur valeur écologique, sous prétexte que les usines qui seront construites serviront à fabriquer des batteries.

«Ce n’est pas plus noble de détruire des milieux humides pour fabriquer des batteries que pour agrandir un port. Dans tous les cas, c’est un empiètement environnemental», mentionne André Bélanger, directeur général de la fondation qui a vu le jour en 2002.

La construction de l'usine de Northvolt en Montérégie ne passe pas comme une lettre à la poste. (Jonathan Nackstrand, Archives AFP)

Le militant écologiste considère que l’actuel régime de compensations ne tient pas la route. En appui à ses dires, il cite des études démontrant qu’il est très long — entre 30 et 40 ans — et coûteux de tenter de reconstituer artificiellement des milieux que la nature a mis des centaines d’années à développer. D’autant plus que seulement une infime partie de la centaine de millions de dollars amassés en compensations depuis l’adoption, en 2017, de la loi visant à protéger les milieux humides, n’a été dépensée jusqu’à maintenant.

«C’est un mensonge collectif qu’on se raconte», clame M. Bélanger.