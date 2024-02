L’appel d’un restaurateur condamné pour l’agression d’une mineure est rejeté

Par sa décision, le plus haut tribunal du Québec statue que Savvas Kalymialaris, 46 ans, doit désormais prendre le chemin de la détention.

Le résidant de Stanbridge-Station était en liberté sous conditions pendant la procédure d’appel.

Un jury l’avait condamné à cinq ans de prison pour agression sexuelle, attouchements et incitation à être touché, des crimes commis envers une personne alors âgée de 15 et 16 ans.

La victime souffrait d’une santé mentale fragile et était l’employée de la pizzéria de M. Kalymialaris, Pizza Joe.

Quelques mois après son embauche, en 2016, le propriétaire lui tient des propos déplacés et «pose certains gestes inappropriés, notamment en lui touchant les seins et les fesses», indique le jugement du 29 janvier dernier.

Il l’a par la suite forcée à lui faire des fellations alors qu’ils étaient seuls dans la cuisine du restaurant de la rue Principale.

Les infractions ont culminé par deux relations complètes, une survenue derrière la voiture de l’épouse de l’accusé et l’autre chez un ami commun.

C’est l’ex-ami de cœur de la victime qui a alerté les policiers, en 2017, après que M. Kalymialaris eût averti l’adolescente qu’il lui réclamerait à nouveau des faveurs à la fin de son quart de travail.

Erreurs?

Me Alexandre Caissie. (René-Charles Quirion/Archives La Tribune)

L’accusé n’a pas témoigné à son procès, mais son avocat, Me Alexandre Caissie, avait souligné de nombreuses contradictions et incohérences dans le témoignage de la plaignante.

En appel, Me Maxime Hébert Lafontaine a ensuite plaidé que le juge du procès avait commis plusieurs erreurs dans ses directives au jury.

Me Valérie Simard-Croteau. (Archives La Voix de l'Est)

Il n’a pas résumé la position de la défense, a enjoint le jury à ne pas tenir compte de l’opinion de Me Caissie, n’a pas corrigé Me Valérie Simard-Croteau, de la Couronne, pour sa plaidoirie «inappropriée» et a évoqué, dans un directive, les mythes et stéréotypes liés aux agressions sexuelles «alors que ce n’était pas pertinent».

Or, la Cour d’appel n’a retenu aucun des motifs évoqués.

Le juge de première instance a exposé «de manière juste et équilibrée les faits que le jury doit examiner afin d’apprécier l’impact des divergences et des contradictions mises en lumière», dit le tribunal.

L’opinion de la défense n’avait pas à faire partie du débat, souligne-t-on, et si certains commentaires de la Couronne ont semblé rudes «ils ne dénigrent pas les propos de la défense».

Quant aux mythes et stéréotypes évoqués, si «certains exemples ne sont pas vraiment pertinents à l’examen des faits du dossier, il n’en demeure pas moins que [la directive] était nécessaire afin d’écarter certains commentaires des avocats», dit la Cour d’appel.

Savvas Kalymialaris, qui n’avait pas d’antécédent judiciaire, a été arrêté le 8 août 2017. À sa sortie de prison, il ne pourra, pendant cinq ans, occuper un emploi où il pourrait se trouver seul avec un mineur, sauf si un autre adulte est présent.