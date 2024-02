Janvier plus doux... mais gare à février!

En février, un temps beaucoup plus frisquet se fera sentir. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Dans la région de Québec, la température oscille habituellement entre -7 et -15 degrés Celsius à la fin du mois de janvier. En 2024, cette période a été beaucoup plus chaude plus chaude, indique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

Depuis la fin de semaine dernière, des températures aussi douces que 0°C ont été enregistrées dans la région de Québec, à une exception près.

Mardi, un mercure de -20°C degrés a été ressenti. Mais il s’agit d’une anomalie parmi plusieurs journées plus chaudes que la normale, affirme M. Legault. «Avant ça, les dernières fois qu’on a eu des températures normales, c’est il y a plus d’une semaine. C’est quand même une période assez prolongée de temps doux», dit-il.

Ce réchauffement se fait ressentir depuis un bon moment. «En général, on a eu un mois de janvier et un hiver plus doux que la normale jusqu’à maintenant», affirme le météorologue.

Le soleil amène le froid

Mais qu’est-ce qui explique ces basses températures? Aucun système météo n’est à l’origine du redoux, mentionne Simon Legault. C’est plutôt la couverture nuageuse qui aurait causé cette séquence chaude.

«Cette semaine, ça a été quand même assez nuageux. Les nuages créent une sorte de couverture qui empêche l’air de perdre sa température et freine le refroidissement», explique le météorologue.

Un contraste avec l’été, où le soleil peut cause plutôt des canicules et des ilots de chaleur.

Selon Simon Legault, le redoux vécu actuellement ne peut pas être lié aux changements climatiques. «Ce ne sont pas des températures assez extrêmes», explique-t-il.

Refroidissement à venir

Ne vous réjouissez pas trop vite! L’hiver est loin d’avoir dit son dernier mot. En février, un temps beaucoup plus frisquet se fera sentir.

«Présentement, on a du temps plus doux, mais on va avoir un changement de paradigme, au cours de la semaine prochaine», prévient Simon Legault.

Un système anticyclone amènera du soleil, ce qui permettra à la température de refroidir. Au début du mois de février, le mercure descendra progressivement.

Lors de la deuxième partie du mois, les températures seront encore plus froides, même sous les normales de saison, précise le météorologue.