Fin du suspense à la FAE: les profs de Granby acceptent l’entente

Il y a eu 569 votes pour, 556 contre, et 9 abstentions. Le résultat est on ne peut plus divisé.

À la suite de l’ensemble des votes de ses syndicats affiliés, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) confirme que l’entente de principe du 28 décembre 2023 a été acceptée par les membres de la FAE.

Le résultat sera confirmé officiellement par les délégations des syndicats affiliés lors du Conseil fédératif de négociation du 7 février prochain.

Entente «non suffisante»

«Malgré l’adoption de l’entente de principe, le résultat envoie un message clair au gouvernement : cette entente n’est pas suffisante pour répondre aux besoins des enseignants et de leurs élèves», déclare madame Sophie Veilleux présidente du SEHY, par voie de communiqué.

Sophie Veilleux, présidente du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska (SEHY). Celui-ci représente 2000 enseignants répartis sur le territoire du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

Une grande partie du Québec attendait depuis plusieurs jours le résultat du vote des membres du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, le dernier des neuf affiliés à la Fédération autonome des enseignants (FAE).

Selon les règles internes de la FAE, l’entente de principe avait besoin d’une double majorité pour être acceptée. C’est-à-dire qu’une majorité de l’ensemble de ses membres qui se sont exprimés ait voté en faveur de la proposition et qu’une majorité de ses neuf syndicats, donc au moins cinq, se soient prononcés pour.

Fin du statu quo

Ce vote marque la fin du statu quo, alors qu’aucune majorité n’avait pu être dégagée avant cette ultime consultation, quatre syndicats de la FAE ayant auparavant voté contre l’entente, et quatre autres ayant voté «pour».

Par ailleurs, bien que le gouvernement signera deux conventions collectives distinctes avec la FAE et la Centrale des syndicats du Québec — qui fait partie des syndicats membres du front commun ayant négocié avec le gouvernement —, celles-ci contiennent des clauses de parité, dites «clauses remorques», qui font en sorte que tous les enseignants pourront profiter de la meilleure entente négociée. Cela évite d’avoir des employés avec différentes conditions de travail selon les régions ou les syndicats.

Le point sur l’état de la négociation

La FAE tiendra une conférence de presse lundi matin, lors de laquelle la présidente, Mélanie Hubert, fera le point sur l’état de la négociation nationale.

La présidente du SEHY, Sophie Veilleux, réserve ses commentaires d’ici à cette conférence de presse, à laquelle elle participera.

La FAE dit représenter 66 500 enseignants surtout dans les régions de Québec, de l’Outaouais, de Montréal et des Laurentides.

Les enseignants du SEHY joints par La Voix de l’Est ont préféré ne pas commenter les résultats.

LES RÉSULTATS DES AUTRES SYNDICATS DE LA FAE

Outre le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska (SEHY), dont les 3000 enseignants concentrés dans la région de Granby ont pu voter jeudi et vendredi, voici les résultats des autres votes des syndicats de la FAE.

Alliance des professeures et des professeurs de Montréal (APPM)

Représente plus de 14 000 membres

A voté pour l’entente à une majorité de 52 %

Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides (SEBL)

Représente près de 7900 membres

A voté contre l’entente à une majorité de 72 %

Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO)

Représente plus de 10 400 membres

A voté pour l’entente à une majorité de 57 %

Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM)

Représente plus de 8000 membres

A voté pour l’entente à une majorité de 51 %

Syndicat de l’enseignement de Pointe-de-l’Île (SEPÎ)

Représente plus de 5200 membres

A voté pour l’entente à une majorité de 58 %

Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL)

Représente près de 7900 membres

A voté contre l’entente à une majorité de 68 %

Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ)

Représente plus de 9000 membres

A voté contre l’entente à une majorité de 60 %

Syndicat de l’enseignement des Seigneuries (SES)

Représente plus de 880 membres

A voté contre l’entente à une majorité de 58 %

— Avec Olivier Bossé (Le Soleil)