Pêche blanche: l’embarquement des cabanes menacé à La Baie

«Nous avons analysé les prévisions météorologiques et malgré quelques nuits froides à venir, en raison des températures assez douces le jour, il est difficile d’envisager réalistement un embarquement des catégories A avant plus ou moins encore deux semaines», écrivent les responsables de Contact Nature dans une publication sur Facebook.

«Compte tenu de cette situation, nous sommes malencontreusement arrivés à la conclusion que nous devons analyser la possibilité de ne pas ouvrir les villages cette année», annoncent-ils sans détour.

Sondage envoyé aux pêcheurs

«Avant de prendre une telle décision, nous tenons à consulter l’ensemble des pêcheurs ayant un terrain. Un sondage sera donc envoyé à chaque pêcheur ayant un terrain pour avoir leur avis, poursuivent-ils. Nous laisserons les pêcheurs réfléchir à la question et remplir le sondage jusqu’à lundi. Nous analyserons par la suite les résultats et prendrons une décision avec la Ville de Saguenay concernant l’ouverture ou non des villages cette année», poursuivent-ils.

«La pêche blanche et les villages de pêche blanche sont d’une grande importance pour la communauté et nous tenons à inclure le plus de monde possible dans cette décision très difficile à prendre. Notre objectif n’est pas de repousser pour encore longtemps la décision, mais plutôt de s’assurer que c’est la bonne décision et que les pêcheurs aient pu se prononcer sur la question. Nous tenons à remercier les pêcheurs et la communauté pour leur compréhension dans cette situation exceptionnelle.»

(Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Les résultats des analyses de glace réalisées mercredi sur le site l’Anse-à-Benjamin ne permettent pas de procéder à l’embarquement ni de faire le déneigement. La moyenne de l’épaisseur des glaces est de 9,75 pouces, ce qui est sous le plancher de 10 pouces. La moyenne minimum enregistrée a été de 6,5 pouces tandis que celle maximum a été de 12,5 pouces. Sur un total de 133 sondages, 73 se trouvaient sous la mesure de dix pouces.

En ce qui concerne le village de Grande Baie, les mesures sont toujours en cours, mais la tendance semble être la même pour l’instant, prévient Contact Nature.