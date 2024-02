Machine de Cirque avait mis la barre haute en nous faisant rêver autour d’un «défilé-spectacle existentiel et jubilatoire» qui réchaufferait la froidure du mois de février.

Ceux qui n’ont pas cru à ces annonces prometteuses devront peut-être aller se confesser pour apaiser leur conscience, car la compagnie circassienne fait plus que livrer la marchandise avec sa Grand-Mess’. Elle offre une véritable expérience immersive.

Invités à arriver environ trente minutes avant le début officiel du spectacle, les curieux baigneront ainsi doucement dans l’ambiance d’une vraie messe… à laquelle on a ajouté un brin de piquant et de folie.

Après avoir déposé les manteaux au vestiaire, l’organisation propose au public de faire le «chemin de quoi». Petite bougie et livret liturgique en main, on entame une procession autour de l’église, passant devant différentes «stations» composées de questions tantôt philosophiques, tantôt humoristiques.

Sans curé, les spectateurs ont eu le loisir de se «s'auto-confesser», mercredi soir. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Alors que les âmes pécheresses ont l’opportunité de s’arrêter dans les confessionnaux pour trouver le pardon, les autres déambuleront derrière le chœur, dans les coulisses du spectacle à venir.

Peu importe qu’on soit habité ou non par la foi, on se laisse rapidement envelopper par les nombreuses subtilités et petites attentions auxquelles a pensé l’équipe de Machine de Cirque.

Vincent Dubé, directeur général et artistique de la compagnie, ainsi que Martin Genest, metteur en scène, se sont visiblement amusés à jouer avec les différents codes de l’église et ses cérémonies.

À travers la musique, les décors ou les costumes, les deux hommes et leur équipe ont réussi à faire entrer des éléments ludiques, profanes et modernes au cœur de l’église. Et ce, tout en respectant le patrimoine religieux autour d’eux.

Grand-Mess' est ponctué par les mêmes étapes qu'une messe : ouverture de la célébration, liturgie de la parole, homélie «de la jeune louve», etc. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Machine de Cirque n’a d’ailleurs pas hésité à profiter pleinement du bâtiment qu’elle loue depuis 2020. La plupart des numéros de Grand-Mess’ se déploient en hauteur et en longueur, donnant lieu à des performances franchement époustouflantes. Qu’on parle d’acrobaties capillaires, de numéros de corde lisse, de planche coréenne ou encore de bascule.

Traversé par un fil narratif assez large, qui interroge les grandes questions existentielles, le spectacle propose ainsi différents tableaux fort bien interprétés par les 14 artistes. Alors que certains numéros sont plutôt rigolos et gamins, d’autres affirment davantage un côté poétique ou même un peu effrayant.

Accrochée par le chignon, l'acrobate a su émouvoir la foule dès le début du spectacle. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Si on arrive à bien voir de partout ces prouesses circassiennes, il vaut cependant peut-être mieux préconiser une place en hauteur dans les gradins. Mais gare au système plutôt confus qui utilise les billets du vestiaire afin d’identifier/de réserver vos places…

Une fois assis, on savoure toutefois sans hésitation cette Grand-Mess’ qui est parsemée de plusieurs clins d’œil à Limoilou. De façon générale, ce spectacle rend d’ailleurs un véritable hommage au quartier dans lequel il est implanté. Témoignant de la diversité éclatée qui y règne.

Une chose est sûre, avec Grand-Mess’, Machine de cirque signe en grand son retour au bercail. Et espérons qu’elle demeure encore à Québec pour les siècles des siècles. Amen.

Grand-Mess’ est présenté à l’église Saint-Charles de Limoilou jusqu’au 24 février.