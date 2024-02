Consultations du CRPQ: la destitution réclamée pour la policière Marie-Lyne Pearson

Marie-Lyne Pearson était de retour devant le Comité de déontologie policière, à Montréal, après avoir reçu, il y a un an, un sursis de sentence. Elle avait plaidé coupable en décembre 2022 à l’accusation d’avoir obtenu frauduleusement des services d’ordinateur entre le 23 août 2020 et le 16 février 2021, en consultant le Centre de renseignement policier du Québec (CRPQ) à neuf reprises à des fins personnelles, et non dans le cadre du travail, comme ça aurait dû être le cas.

La policière du Service de police de Saguenay, Marie-Lyne Pearson. (Tirée de Facebook)

«Le risque de récidive est trop élevé et le lien de confiance avec le public est brisé, c’est pourquoi une destitution doit être imposée», a indiqué la procureure commissaire, en s’appuyant sur huit dossiers de policiers condamnés pour des faits similaires et qui ont fait jurisprudence.

Elle considère que les consultations du CRPQ à des fins personnelles constituent un acte répréhensible qui reste trop souvent impuni, d’autant plus qu’il y a des formations et de nombreux rappels mentionnant l’interdiction de consulter le centre de renseignements à des fins personnelles.

Lors de la procédure judiciaire, son avocat à l’époque, Me Julien Boulianne, avait plutôt réclamé une absolution inconditionnelle pour lui éviter un casier judiciaire, une décision qui a à nouveau été avancée par Me Ariane Bergeron St-Onge, qui agissait à titre de procureure de la policière du SPS. Marie-Lyne Pearson avait fait appel de la décision, ce qui avait été rejeté par la juge Manon Lavoie, de la Cour supérieure, en novembre dernier.

Me Ariane Bergeron St-Onge agissait à titre de procureure de la policière durant les représentations de la policière Marie-Lyne Pearson face au Comité de déontologie. (Tommy Brochu/Archives La Tribune)

«Pour plaider une absolution inconditionnelle, le tribunal doit se demander si le critère de l’intérêt public et de la confiance du public a été rempli, et il a estimé que non. La policière a reconnu ses torts et a fait un plaidoyer de culpabilité qui a évité à beaucoup de personnes de se déplacer. La Cour du Québec a déterminé que la sentence adéquate était un sursis de peine, ce qui engendre un casier judiciaire, mais cette condamnation criminelle serait un facteur aggravant pour Mme Pearson», a argumenté Me Ariane Bergeron St-Onge.

Me Angèle Chevrier a aussi fait mention de la consultation d’une carte d’appel à cinq reprises en deux jours alors que les faits ne la concernaient pas, ce qui constitue un autre facteur aggravant selon elle. Un élément qui est venu chercher le membre et juge du comité déontologique, Me Benoît Mc Mahon, qui voit une nuance entre un policier qui consulte le CRPQ et un autre qui va voir une carte d’appel.

«En quoi la consultation d’une carte d’appel constitue un facteur aggravant?», a-t-il questionné.

«C’est davantage le risque de récidive et la consultation d’un dossier qui n’a pas été fait dans le cadre de ses fonctions qu’il faut prendre en compte», de répondre Me Chevrier. À cela, Me St-Onge a répondu que des vérifications avaient été faites et qu’il n’y avait pas eu de partage des données consultées.

Rappel des faits

Marie-Lyne Pearson avait consulté à quatre reprises le CRPQ pour vérifier ses propres renseignements personnels, et cinq fois pour ceux de son nouveau conjoint, à sa demande. Elle a expliqué qu’un jour, voulant commander une pièce pour son véhicule, et n’ayant pas ses enregistrements sur elle parce qu’elle était en autopatrouille, elle a consulté le CRPQ pour obtenir son numéro de série.

Une autre fois, alors qu’elle commençait à fréquenter son conjoint, elle a su qu’il était présent lors d’une intervention policière où d’autres individus avaient été arrêtés. Pour s’assurer qu’il n’avait pas de casier, il lui avait dit d’aller vérifier elle-même, ce qu’elle avait fait. Elle avait aussi vérifié si son permis était toujours valide, encore une fois à sa demande.

À une autre occasion, alors qu’elle venait de se mettre en couple avec lui, elle était allée vérifier si les changements d’adresse avaient bel et bien été enregistrés dans le système, car c’était la pandémie, et il fallait respecter un couvre-feu et se trouver chez soi le soir.