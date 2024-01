Le résultat du vote crucial à la FAE inconnu avant jeudi

Les membres du Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska avaient notamment manifesté le 21 décembre dernier au centre-ville de Granby. (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

Par communiqué, le SEHY indique qu’une assemblée générale supplémentaire se tiendra jeudi, en plus de celle prévue mercredi soir, pour permettre aux membres qui enseignent de soir de se prononcer aussi sur l’entente.

Une «période prolongée de vote» sera alors proposée. Le SEHY ajoute qu’il sera en mesure, jeudi après-midi «de préciser le moment où le résultat du vote sera dévoilé».

Le vote des membres du SEHY, basé à Granby, aura une forte incidence sur la suite des choses puisque tous les autres syndicats membres de la FAE se sont déjà prononcés. Quatre d’entre eux ont entériné l’entente tandis que quatre l’ont rejetée.

Il décidera donc du résultat pour toute la fédération.

Demande de rejet

Il y a deux semaines, l’exécutif du SEHY avait recommandé à ses membres de rejeter l’entente puisqu’elle «n’améliore pas de manière significative nos conditions de travail, dont la composition de la classe» et qu’elle «détériore les conditions de travail à la formation professionnelle».

Cette entente démontrerait «un mépris apparent de notre gouvernement pour notre profession».

S’il est rejeté par la FAE, les négociations devront reprendre avec Québec avec de possibles répercussions positives pour les enseignants du Front commun, qui ont négocié séparément.

Il ne serait pas question, du moins à court terme, de reprendre la grève.

Critiques

La FAE est aussi sous le feu de critiques pour la façon dont les assemblées se sont déroulées dans ses autres syndicats affiliés. Tenues pendant plusieurs heures, en soirée, elles ont parfois procédé au vote au petit matin.

Une enseignante de Gatineau fait d’ailleurs circuler une pétition pour demander à son syndicat, aussi de la FAE, de reprendre le vote et que le processus se fasse «avec des heures fixes de vote et une durée prédéterminée afin de permettre aux membres de voter en plus grand nombre».

Les enseignants affiliés à la FAE, qui représente 66 000 des quelque 144 000 professeurs québécois, ont fait la grève pendant 23 jours à la fin de 2023.