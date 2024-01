Fausse monnaie: Frank Bourassa est décédé

La boîte québécoise Casadel qui a produit trois épisodes sur cette saga a reçu la confirmation des proches de M. Bourassa qui étaient à son chevet.

«Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Frank Bourassa, que nous avons eu la chance de côtoyer étroitement au courant des trois dernières années. Bien que son état de santé déclinait au cours des derniers mois, son décès nous prend par surprise. Il y a quelques semaines encore, nous discutions de nouveaux projets télé avec lui et il était débordant d’idées et d’énergie. Nous tenons à offrir nos condoléances à sa famille et à ses proches», a-t-on précisé.

Celui qui a défrayé les manchettes en 2012 dans le cadre du démantèlement d’un important réseau de faussaires avait en effet des problèmes de santé depuis quelques années, comme il a été possible de le voir dans la série Frank et ses faux millions diffusée sur Crave au cours des derniers mois.

Rappelons que M. Bourassa avait réussi il y a 11 ans, seul dans une grange de la Mauricie, à imprimer des centaines de millions de dollars américains. Il avait ensuite écoulé une partie de cet argent sur le marché noir.

C’est finalement la GRC et les Services secrets américains qui avaient mis au jour son stratagème en mai 2012.

L’histoire du criminel trifluvien a d’ailleurs fait le tour du monde au fil des années, d’où l’intérêt pour créer une série sur le sujet. Disponible sur Crave à l’origine, la série Frank et ses faux millions sera diffusée dès vendredi à 21h sur les ondes de Canal D.