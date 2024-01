Une étude de préfaisabilité pour Arianne Phosphate

Dans un communiqué, la société a indiqué que l’usine serait construite en aval du projet de mine de phosphate de Lac à Paul, à 200 kilomètres au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin de convertir le concentré de haute pureté en produit fini. Le projet prévoit la production de 350 000 tonnes d’APP de qualité batterie, ce qui permettrait de répondre à la majorité des besoins occidentaux. L’installation produirait également plus de 200 000 tonnes d’acide phosphorique secondaire de qualité supérieure utilisé pour les aliments pour animaux et les engrais spécialisés. «En raison des fermetures prévues en Amérique du Nord et en Europe, ce marché secondaire sera largement sous-exploité et offrira des opportunités économiques supplémentaires à Arianne », fait-on valoir dans la missive.

« Il ne fait aucun doute que nous aurons besoin d’une augmentation significative de l’offre d’acide phosphorique purifié (APP), mais la question est de savoir d’où elle viendra », a résumé le président d’Arianne Phosphate, Brian Ostroff.

« Aujourd’hui, le projet Lac à Paul d’Arianne est la plus grande ressource indépendante au monde, capable de produire un concentré de phosphate de très haute pureté et de faible contamination, déjà testé et confirmé pour produire un APP de qualité batterie. Notre projet est bien situé au Québec, au Canada, près des infrastructures nécessaires, entièrement autorisé et prêt à construire. Au cours des 18 derniers mois, la Société a consacré beaucoup de temps et d’efforts pour s’assurer qu’elle sera en mesure de tirer parti de cette énorme opportunité. Pour répondre à la question de savoir d’où viendra l’approvisionnement nécessaire, je dirais qu’Arianne est idéalement placée pour répondre à ce besoin urgent et, ce faisant, bénéficier d’avantages stratégiques et économiques très importants. Comme prévu, notre installation serait en mesure de produire suffisamment d’APP pour répondre à 350 gigawatts-heures de la demande annuelle des méga-usines occidentales, soit une part importante de ce qui sera nécessaire ».

L’étude évaluera la possibilité d’une usine « à distance de camionnage » de la mine qui aurait également un accès facile aux principaux centres de batteries nord-américains comme Bécancour, mais aussi la ceinture de batteries du Sud-Est des États-Unis ainsi que de l’industrie automobile dans le nord avec le Michigan et les États environnants. La nature ignée rare du gisement saguenéen, très recherchée, permettrait aux installations d’être concurrentielles. Ingrédient important des batteries lithium-fer-phosphate, la demande d’acide phosphorique purifié est en forte augmentation. Avec une opération intégrée verticalement, les économies pour Arianne Phosphate pourraient permettre au Saguenay-Lac-Saint-Jean de « s’établir au sein de l’écosystème mondial des batteries ».

« La région du Saguenay est déjà connue pour son avantage mondial dans des industries telles que l’aluminium », a déclaré Raphaël Gaudreault, chef des opérations d’Arianne Phosphate, indiquant en entrevue téléphonique que le site de la Zone industrialo-portuaire de Saguenay, qui possède toutes les infrastructures, est « tout désigné » pour ce genre d’installations.

« Elle deviendrait maintenant un acteur de la production occidentale de phosphate pour des utilisations spécialisées telles que les batteries. Le projet intégré, à la fois la mine et l’usine d’APP, sera très bénéfique pour la province et le pays. La région offre l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, à des infrastructures de pointe, notamment portuaires, ferroviaires et hydroélectriques, ainsi que la possibilité d’accéder aux marchés émergents des batteries, tant en Amérique du Nord qu’en Europe de l’Ouest. De plus, le projet étant situé au Québec, Canada, il permettra à Arianne et à ses clients de bénéficier des incitations économiques prévues par divers programmes gouvernementaux, avec l’ajout du phosphate à la liste des minéraux critiques du Québec. Enfin, comme la Chine représente actuellement plus de 90 % de toute la production de LFP, cette installation permettra de poursuivre la diversification des sources chinoises vers une chaîne d’approvisionnement occidentale », a-t-il enchaîné, précisant que la future usine pourrait débuter ses opérations en 2027 ou 2028, ce qui cadre avec l’ouverture et les besoins du marché.

Présentement, la Chine produit environ de 90 % de toutes les batteries LFP, ce qui rend donc la capacité occidentale extrêmement limitée. Récemment, le gouvernement du Québec a emboîté le pas à l’Union européenne et d’autres juridictions en inscrivant l’apatite dans la liste des minéraux critiques et stratégiques, au même titre que l’aluminium, dans le cadre du Plan d’action 2023-2025 du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.