Un élève en frappe un autre avec un piquet de déneigement

Plus précisément, l’événement s’est produit le 25 janvier vers 16h30, à l’angle des rues Louis-Pasteur et De La Terrière. La Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) dit avoir reçu un appel concernant une dizaine de personnes qui en étaient venues aux coups.

«À l’arrivée des policiers, quelques individus se sont sauvés. On a quand même été en mesure d’identifier sept ou huit personnes, dont l’assaillant et sa victime. On parle que l’assaillant aurait saisi une balise de déneigement, une tige de métal recouverte de plastique, et il aurait frappé au bras sa victime», explique le sergent Luc Mongrain, porte-parole de la DPTR.

L’agresseur présumé a été arrêté et conduit au quartier général de la police. Il a ensuite été relâché avec l’imposition de conditions, dont celle de ne pas contacter sa présumée victime. Il devra comparaître ultérieurement devant la Chambre de la jeunesse.

M. Mongrain précise que les deux adolescents fréquentent tous deux des établissements scolaires, soit l’Académie les Estacades et l’École secondaire des Pionniers. C’est d’ailleurs près de cette dernière que la bagarre s’est déroulée.

Les autres adolescents rencontrés par les policiers sur place, des amis des deux parties impliquées, ne fréquentaient pas d’établissements scolaires. À savoir si des accusations pourraient être portées contre eux ou contre les personnes qui ont pris la fuite, M. Mongrain indique que le dossier a été transféré à des enquêteurs.

«On verra s’il y a des suites ou si ça va demeurer comme ça», ajoute le sergent.

Les élèves sont en sécurité, assure le Centre de services scolaires

Le Centre de services scolaires du Chemin-du-Roy n’a pas voulu commenter les interventions prévues auprès des élèves impliqués, indiquant que ces informations sont confidentielles.

«Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy tient à rassurer les parents à l’effet que les élèves fréquentant leurs écoles sont en sécurité. Nos établissements comptent sur des équipes multidisciplinaires qualifiées afin d’assurer la surveillance et l’encadrement nécessaires des élèves à l’intérieur de nos établissements ainsi que sur les terrains de l’école», a répondu le CSS par courriel.

L’institution ajoute que plusieurs activités de sensibilisation sont effectuées au cours de l’année et que «comme milieu d’enseignement, nous outillons nos élèves à agir de façon responsable. De plus, lorsque des événements surviennent en dehors des heures de classe ainsi qu’à l’extérieur du terrain de l’établissement, la direction de l’école collabore avec les autorités et les parents».

De son côté, la DPTR indique offrir des services dans les écoles par le biais d’un policier spécialisé en milieux scolaires pour le secondaire. Celui-ci fait des visites hebdomadaires dans les écoles publiques et privées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières.

«Il est déjà en lien avec la direction suite à ces événements-là, mais il n’y aura pas de présence accentuée de sa part. Il est au fait et il s’arrime avec le personnel de la direction pour tenter de limiter ces événements-là», explique M. Mongrain.