Québec sur le point de dévoiler son Plan caribou

Au moins trois sources différentes, dont une émanant du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ont indiqué au Quotidien que la présentation de la stratégie au conseil des ministres doit avoir lieu cette semaine. La stratégie sera déposée au conseil par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Le lendemain matin, jeudi, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a prévu s’adresser aux principaux gestionnaires du ministère qui ont la responsabilité du secteur des forêts.

La publication de cette stratégie a été repoussée à quelques reprises au cours de la dernière année. Québec avait choisi le printemps 2023 pour déposer le document, mais le début de la saison des feux de forêt et leur intensité ont modifié les plans gouvernementaux en raison de l’impact des feux sur la possibilité forestière. Le gouvernement fédéral, qui a augmenté la pression sur Québec pour la mise en place de la stratégie, a également décidé de donner un peu de temps à Québec, puisque la protection des animaux est une juridiction partagée entre les gouvernements fédéral et provincial.

Selon les dernières évaluations réalisées à partir des données contenues dans les différents documents publiés par le Forestier en chef, si Québec n’a pas modifié l’approche dans sa stratégie de rétablissement du caribou, l’impact du plan que déposera la ministre sera de l’ordre de 750 000 mètres cubes de moins sur une possibilité forestière de 5,5 millions de mètres cubes de résineux.

Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la mise en place de la stratégie caribou pourrait confirmer la fermeture définitive de la scierie de Produits forestiers Résolu (PFR) de Saint-Thomas-Didyme, de celle de Saint-Félicien, également propriété de PFR, et de la scierie de la Coopérative Petit-Paris qui a déjà des problèmes d’approvisionnement. Le groupe Boisaco de Sacré-Coeur risque également d’avoir à résoudre des problèmes d’approvisionnement en bois avec le déploiement du prochain plan caribou.

Ce volume de bois retranché de la récolte représenterait une perte de 600 emplois directs, un nombre qui grimperait à 1 200 lorsque l’on tient compte des emplois indirects et induits. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean sera la région la plus lourdement affectée par la mise en place de la stratégie caribou si elle est basée sur la norme fédérale de 35 % de perturbation du territoire forestier.

L’enjeu des données

Dans le bilan de mi-parcours du Plan de rétablissement 2013-2023 publié au printemps 2020, le gouvernement du Québec confirmait avoir des données comparables pour les hardes isolées de la Gaspésie, de Charlevoix et de Val-d’Or. Le gouvernement du Québec était alors incapable de se prononcer sur l’état du cheptel de caribous qui, en plus des hardes isolées, occupe une vaste bande de territoire d’'ouest en est entre le Québec et le Labrador.

«En d’autres termes, on ne peut affirmer qu’il y a eu une hausse ou une baisse significative de l’abondance globale de caribous au Québec. Sans une récurrence plus élevée et une couverture plus complète des inventaires aériens, notre capacité à obtenir une estimation de la population plus précise dans lequel le niveau de confiance sera élevé demeure limitée», écrivent les fonctionnaires du ministère des Forêts dans ce bilan officiel.

Le bras de fer entre Québec et Ottawa sur l’urgence de l’enjeu du caribou forestier remonte à 2013 alors que le fédéral voulait imposer la norme d’un seuil maximum de 35 % de perturbation du territoire forestier par la récolte. Québec évaluait l’impact de cette mesure fédérale à une perte de 3 millions de mètres cubes de bois et la disparition de 9000 emplois.

L'impact des feux de forêt de 2023 sur la récolte n'est pas encore totalement connu. (Sophie Lavoie /Archives Le Quotidien)

Il manque deux données importantes pour avoir un portrait réaliste du paysage forestier régional. Le premier élément est le calcul du Forestier en chef sur la baisse de possibilité qui découlera des feux de forêt de l’été dernier. Le deuxième élément est le calcul précis sur la perte de possibilité potentielle reliée aux 25 projets d’aires protégées toujours dans les cartons du ministère de l’Environnement. L’évaluation partielle était de l’ordre de 300 000 mètres cubes de perte de possibilité forestière sur une base annuelle.

Le gouvernement du Québec doit d’un côté faire face aux pressions du gouvernement fédéral qui exige une stratégie robuste avec l’application de la norme du 35 % de perturbation. Les groupes environnementaux sont également actifs et réclament une stratégie qui respecte la norme fédérale. Les communautés forestières et les entreprises refusent de leur côté que le gouvernement mette le territoire sous une cloche de verre et défendent la vitalité économique des régions du Québec.