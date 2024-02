Le fauteuil de la liberté

Gabriel Beaudry-Bergeron souhaite accéder à plus d'autonomie avec l'acquisition d'un fauteuil tout-terrain. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

Sauf que Gabriel Beaudry-Bergeron fait face à des limites importantes, quotidiennement, surtout s’il est question de sortir de son appartement en hiver. Le Trifluvien vit avec les contraintes d’une paralysie des membres inférieurs depuis toujours, conséquence de malformations congénitales: hydrocéphalie et spina-bifida.

«Malgré ces obstacles, je suis déterminé à réaliser mes projets et à vivre le plus indépendamment possible», écrit-il dans un message lancé sur la plateforme de sociofinancement «Une petite poussée».

Gabriel a déjà atteint un degré d’autonomie important, alors qu’il se débrouille seul en appartement depuis l’âge de 25 ans. «Avant je vivais en résidence», précise-t-il, tandis que son logement adapté lui permet dorénavant de vaquer à ses occupations.

Dans la vie de tous les jours, Gabriel fait livrer l’épicerie, se débrouille bien pour cuisiner et reçoit de l’aide pour l’entretien ménager. Puis, il y a toujours sa mère et sa sœur qui ne sont pas bien loin: elles sont ses principales proches aidantes.

Sa condition l’empêche cependant d’occuper un emploi en raison de troubles de la concentration. Pour Gabriel, la réussite de ses études secondaires représente encore aujourd’hui un défi relevé avec fierté. «Une chance que j’avais ma mère pour m’aider à étudier… Elle a quasiment refait son secondaire avec moi.»

Des défis qui s’accumulent

Il n’y a pas que la paralysie de ses jambes qui limite les activités de Gabriel. Il vit aussi depuis l’adolescence avec deux tiges de métal servant à corriger une scoliose. Dans quelques semaines, il subira une intervention chirurgicale qui résultera en l’ablation de la vessie, afin de protéger le fonctionnement de ses reins qui commencent à en arracher.

Avec pour principales sources de désennui les séries télévisées et les jeux vidéo, Gabriel Beaudry-Bergeron commence à trouver le temps long. Surtout à cette période de l’année, quand il se sent coincé à l’intérieur par les limites de son fauteuil roulant.

«J’ai beaucoup d’amis qui vont prendre des marches dans le bois. J’aimerais pouvoir plus les suivre.» Il imagine déjà essayer son fauteuil de rêve dans les pistes de BMX aménagées du parc des Ormeaux, tout près de chez lui.

Mais plus simplement, c’est à la liberté de mouvement qu’il aspire le plus.

«L’hiver, les roues coincent tout le temps partout. Les trottoirs ne sont pas vraiment assez déneigés. Dans les sentiers, c’est impossible d’enjamber une branche. À part sur l’asphalte dans la rue, l’été, je ne peux pas aller bien loin.»

Même sur un terrain gazonné, par exemple pour faire une sortie à l’île Saint-Quentin, Gabriel a besoin d’être accompagné de quelqu’un qui pousse son fauteuil.

Pour ses déplacements en ville, il peut avoir recours au transport adapté moyennant 48 heures d’avis. Bonjour la spontanéité! Le fauteuil motorisé qu’il reluque possède une autonomie électrique de six heures et il pourrait en quelque sorte s’en servir pour ses déplacements comme une autre personne enfourcherait son vélo.

Un fauteuil adapté sur mesure

C’est par le biais d’une amie qu’il a entendu parler des avantages du fauteuil HP-Plus avec la roue motorisée TRACKZion. «Elle aussi essaie de s’en procurer un», explique Gabriel qui est bien décidé à l’imiter.

Sa campagne Un rêve d’autonomie pour Gabriel a été lancée il y a deux semaines, avec un objectif de 16 770 $. C’est le prix que lui coûterait ce fauteuil HP-Plus en combo avec la roue motorisée TRACKZion qui s’y adapte.

«Je l’ai essayé dehors, dans la neige, et c’est magique! C’est une autre sensation que d’essayer de forcer pour pas rester pris dans la neige» — Gabriel, avec un sentiment de liberté dans la voix

Les représentants de la compagnie québécoise TRACKZ, fondée à Saint-Raymond de Portneuf et qui a maintenant pignon sur rue à Québec, lui en ont fait faire l’essai chez lui, à domicile.

Selon Mathieu Giguère, directeur général de l’entreprise qui a livré plus de 300 fauteuils roulants sur mesure, depuis cinq ans, c’est l’aspect tout-terrain qui les distingue. «On est la seule compagnie qui fait un fauteuil pour aller dehors», dit-il.

Selon lui, dans le marché des fauteuils roulants, environ le quart des produits sont faits sur mesure. Celui-ci combine toutefois des qualités de légèreté et de robustesse qui le rendent plus adaptable aux conditions extérieures.

Gabriel souhaite se procurer la roue de traction électrique avant qui donnerait à son fauteuil des allures de motocross. Mais même sans cette option, le HP-Plus possède une roue centrale surdimensionnée qui facilite les déplacements. C’est sans parler de la double suspension arrière qui adoucit le passage des racines, roches ou bandes de trottoirs sous les roues.

Pour Gabriel qui souffre de maux de dos à cause des tiges de métal, pas besoin de chercher plus loin: «Juste l’essai m’a convaincu. Ils m’ont montré la suspension, c’est exceptionnel parce qu’on ne sent pas les bosses», confirme-t-il.

Objectif: été en liberté

Après sa prochaine intervention chirurgicale, Gabriel Beaudry-Bergeron en aura pour trois mois de convalescence à la maison, ce qui le mène au début de l’été. Il a donc en tête un objectif bien précis: se procurer son nouveau fauteuil vers le début du mois de juillet, question de profiter de l’été au maximum.

D’ici là, il mise sur la campagne de sociofinancement qui est déjà lancée et sur l’appui d’entreprises de la région qu’il compte solliciter pendant ses quelques mois de repos forcé.

La plateforme Une petite poussée a été mise sur pied par la compagnie TRACKZ en partenariat avec la Fondation Santé Portneuf, ce qui permet aux donateurs de recevoir un reçu de charité pour leur contribution.