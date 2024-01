Hydro-Québec approuve le Projet éolien Monnoir

Hydro-Québec a annoncé le 26 janvier qu’elle retenait le Projet éolien Monnoir dans le cadre de son dernier appel d’offres pour ce type d’énergie.

La puissance de la future installation doit être de 100 mégawatts et fournir 12 000 résidences. Le site a été sélectionné en fonction de son haut «potentiel de vent» et de sa proximité avec le réseau actuel d’Hydro-Québec.

«Nous sommes extrêmement fiers que le Projet éolien Monnoir ait franchi cette nouvelle étape et soit retenu par Hydro-Québec», indique Damien Tholomier, directeur général de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, qui chapeaute cette initiative de concert avec l’entreprise Boralex.

«En effet, nous développons ce projet depuis plus de deux ans et demi avec une partie de nos membres.»

Étapes

Il reste plusieurs étapes à franchir avant de voir des éoliennes apparaître en bordure de l’autoroute 10. Le projet doit notamment passer par une évaluation environnementale et être analysé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Le contrat d’achat d’électricité par Hydro-Québec sera également négocié au cours de prochaines semaines, précise la dernière coopérative d’électricité au Québec.

«Comme depuis le tout début, la Coopérative et Boralex continueront la démarche d’information et de consultation afin de comprendre et de prendre en considération les commentaires et les intérêts de la communauté.»

Le directeur général de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Damien Tholomier (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Les huit soumissions récemment retenues par Hydro-Québec permettront de fournir 1550 MW supplémentaires, indique la société d’État.

Les livraisons d’électricité ne doivent pas avoir lieu avec 2027. Quant à la construction du Parc éolien Monnoir, il pourrait avoir lieu en 2024.

La Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville gère un réseau électrique d’environ 440 km de ligne de distribution et composé de 7000 abonnés.