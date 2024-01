Deux Québécois arrêtés pour trafic de drogue seront jugés aux États-Unis

Selon la GRC, les cinq hommes transportaient des drogues, dont de la cocaïne, des États-Unis vers le Canada, par la voie terrestre. C’est une enquête menée par le FBI américain qui a permis de leur mettre la main au collet, en collaboration avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé (UMECO)*.

Les policiers ont saisi 940 000 $ en argent comptant, 70 kg de cocaïne et 4 kg d’héroïne en sol canadien.

«L’UMECO fait preuve d’innovation dans ses méthodes d’enquête et joue un rôle de premier plan dans la réponse de la GRC pour lutter contre le crime organisé au Québec. Notre équipe pluridisciplinaire intégrée démontre, une fois de plus, son expertise pour déstabiliser les activités illicites des groupes criminels organisés», a souligné Marie Eve Lavallée, officière responsable des enquêtes criminelles adjointe au Programme du crime organisé pour la GRC au Québec.

Le Trifluvien arrêté est Ivan Gravel Gonzalez, 32 ans. Parmi ses complices, on retrouve Roberto Scoppa, un Montréalais de 55 ans, Ayush Sharma et Guramrit Sidhu, 25 et 60 ans de Brampton, en Ontario, ainsi que Subham Kumar, 29 ans, de Calgary, en Alberta.

Ces cinq individus ont été arrêtés en vertu d’un mandat d’arrestation international et seront extradés pour faire face à la justice américaine, puisque c’est le FBI qui a déposé les accusations contre eux, explique la GRC.

«Les groupes criminels continuent d’introduire des drogues de plus en plus toxiques dans nos communautés, une tendance qui a des conséquences dévastatrices sur de nombreux Canadiens, dont malheureusement, nos enfants et nos jeunes», a commenté Mathieu Bertrand, directeur général du Programme des crimes graves et crime organisé et de l’Intégrité frontalière de la GRC.

«Cette opération démontre le travail étroit que nous effectuons avec nos partenaires internationaux pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, contribuant ainsi à assurer la sécurité de nos communautés des deux côtés de la frontière.» — Mathieu Bertrand

La GRC rappelle que toute personne ayant des renseignements sur les activités illicites d’individus ou de groupes d’individus peut communiquer avec elle au 514 939-83000/1 800 771-5401, ou contacter son service de police local.

*L’UMECO a été créée en 1995 et mène des enquêtes sur la criminalité de haut niveau afin de freiner le développement du crime organisé au Québec. Elle compte sur la participation de partenaires locaux, nationaux et internationaux.