Carambolage mortel à Bécancour: «Le monde est impatient»

M. Lamothe ignore si plus de présence policière viendrait atténuer l’impatience de certains conducteurs dans le parc industriel de Bécancour, mais il est clair selon lui que l’augmentation des véhicules en lien avec la filière batterie augmente les risques d’accident, dans ce secteur où il n’y a qu’une seule voie par direction.

«Surtout quand il y a les changements de shift d’usine, les gens sont pressés de s’en aller. Je travaille dans ce coin-là de temps en temps...et des fois on est trois de large.» — Yvan Lamothe

Une partie de l’équipe de Camions Bécancour, dont lui, a passé la nuit sur le terrain et s’apprêtait à prendre un peu de repos, mardi en fin d’avant-midi.

«Admettons qu’on n’en voit pas souvent de ça... c’est triste. On a fini ce matin, mais c’est ça, on voit des choses qu’on ne devrait pas voir.»

Lundi vers 14h, une petite voiture a dévié de sa voie et est allée percuter un poids lourd qui transportait du grain. Le conducteur du poids lourd a ensuite perdu le contrôle et un autre poids lourd ainsi que deux autres véhicules ont été impliqués. Un incendie n’a laissé aucune chance à trois conducteurs: deux camionneurs ainsi que le conducteur de la petite voiture qui a dévié de sa voie.

La Sûreté du Québec ne s’avance pas sur les causes qui ont poussé la voiture à quitter sa voie, mais l’état de la chaussée ou l’éblouissement ne seraient pas en cause.

Risques et insouciance

Le contremaître de Camions Bécancour, Sylvain Charland, qui a aussi passé la nuit sur place, avait une pensée pour les familles éprouvées.

«C’est triste pour les conducteurs qui sont partis travailler hier matin, et qui ne sont pas revenus à la maison hier soir. Je souhaite juste que ça n’arrive plus des accidents comme ça.»

Lui aussi constate une augmentation des comportements risqués ou insouciants. Il considère qu’une bande de béton au centre des voies pourrait être une piste de solution à court terme pour sécuriser l’autoroute 30, un peu comme sur le pont Laviolette.

«C’est un petit peu dur à dire, mais si les conducteurs ne sont pas capables de garder leur voie et de suivre, quand il y a beaucoup de trafic... Tu n’as pas le choix, un moment donné il y faut que tu leur mettes des guides, pour qu’ils restent à leur place. C’est plate à dire, mais c’est comme ça.»

La mairesse de Bécancour Lucie Allard est très préoccupée par la sécurité sur l’autoroute et souhaite que des moyens soient pris rapidement. Elle a l’impression que les comportements dangereux sont plus présents qu’avant.

«Selon ce que je lis et ce que j’entends, j’ai l’impression que ça s’accentue», dit-elle.

Elle appelle également à ce que chacun fasse sa petite part pour rendre la circulation plus calme.

«Chacun de nous avons une responsabilité dans tout ça.»

Un radar pédagogique installé en décembre sur l'autoroute 30. (Amélie St-Yves)

Hausse de circulation à prévoir

Le développement de la filière batterie au parc industriel et portuaire de Bécancour amène son lot de traffic lourd. Selon le ministère des Transports du Québec (MTQ), il y avait de 5400 à 9000 véhicules par jour, dont 10 à 12 % de poids lourds en 2021, et de 5600 à 11 300 véhicules dont 9 à 19% de poids lourds en 2022.

«On peut penser qu’en 2023, ça s’est accentué», indique la porte-parole régionale Roxanne Pellerin.

Le MTQ s’attend à ce que la circulation continue d’augmenter jusqu’à l’été prochain, où il y aura une pointe, puis un plateau, avant que la circulation se résorbe un peu. Trois moyens ont déjà été annoncés pour sécuriser l’autoroute: le prolongement d’une voie de desserte qui va longer l’autoroute, le réaménagement de la jonction de l’autoroute 30 et du boulevard Bécancour, et l’ajout d’une bretelle.

«L’objectif est d’en mettre le plus en place avant la pointe anticipée.»

Une étude d’opportunité est par ailleurs en cours, pour avoir une idée à plus long terme des aménagements souhaitables pour l’autoroute 30, puisque le MTQ s’attend à ce que la circulation s’atténue à mesure que les usines seront installées dans le parc industriel.

D’autres moyens, dont l’installation de «radars pédagogiques» et de panneaux à signalisation variable, sont prévus. Les radars pédagogiques sont des cadrans lumineux qui indiquent la vitesse des véhicules, et si les limites sont respectées. Un premier a été installé en décembre dernier, selon le MTQ, et on vise un total de six d’ici les prochains mois.

Le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel a décliné notre demande d’entrevue mardi, par respect pour les familles endeuillées, selon son attaché. Il prévoit toutefois être disponible à compter de mercredi.

Le directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour Donald Olivier n’a pas donné suite à notre demande. Il était absent du bureau mardi.