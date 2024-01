20 mois de prison en société pour un épileptique qui ne devait pas conduire

Le passager réagit et réussit à appuyer sur le frein pour ralentir le bolide, mais il en perd rapidement le contrôle et celui-ci reprend son accélération, saute des bordures de trottoir, traverse une rue, fauche un arbre et va s’immobiliser contre le mur d’un édifice commercial, causant des dommages de près de 8000 dollars à la bâtisse. Le passager subit des fractures au fémur, au col du fémur et à trois côtes. Il est opéré d’urgence en orthopédie à l’hôpital d’Alma.

Le problème, c’est que M. Simard n’avait pas le droit de conduire. Son permis avait été suspendu pour une période de six mois le 25 mai en raison d’une crise survenue le 17 qui s’était soldée par un autre accident.

Il était surveillé par la SAAQ depuis 2008, a-t-on appris lorsqu’il a plaidé coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles, et devait produire régulièrement des rapports médicaux, car il faisait des crises malgré sa médication. Il avait fait l’objet de plusieurs suspensions et restrictions de son permis au cours de ces années. Il a dit au tribunal que, dans ces cas-là, il faisait habituellement affaire avec un chauffeur, sans dire pourquoi il ne l’avait pas fait ce matin-là.

Alors qu’il devait subir son procès sous l’accusation plus grave de conduite dangereuse causant des lésions (qui vaut trois ans de suspension de permis par la SAAQ) le 22 septembre dernier au Palais de justice de Roberval, il s’était engagé à plaider coupable, le 12 octobre, de négligence criminelle causant des lésions et il a accepté la trame des faits relatée plus haut.

Après son plaidoyer de culpabilité enregistré devant le juge Michel Boudreault, ce dernier avait ordonné la confection d’un rapport présentenciel et fixé le prononcé de la peine au 29 janvier. Lundi, les avocats en poursuite et en défense, Mes Marie-Philippe Charron et Jean-Pierre Lévesque, s’étaient entendus pour suggérer une peine de 20 mois d’emprisonnement dans la collectivité au magistrat, en raison d’un rapport présentenciel très favorable.

«Le rapport présentenciel est très positif et mon client a beaucoup de regrets, a plaidé Me Lévesque. Il a une nouvelle médication et son état est mieux contrôlé.»

«Je suis plus prudent et si j’ai eu une mauvaise nuit, je ne conduis pas», a renchéri l’accusé.

Dernière chance

«Mon devoir est de vous dire que vous n’avez plus de marge de manœuvre, lui a lancé le juge Boudreault, avant d’accepter la suggestion des deux avocats. Je m’étais préparé en fin de semaine, car j’ignorais que les avocats me feraient une suggestion commune. Et laissez-moi vous dire que je ne sais pas ce que j’aurais décidé si Me Charron m’avait demandé une peine de prison ferme. J’ai vu des collègues très cléments donner 15 mois et 32 mois de prison ferme pour des crimes du même genre où, il est vrai, l’alcool et la vitesse étaient en cause. Mais dans les circonstances, étant donné la suggestion commune, je vais l’accepter. Elle me paraît raisonnable. Mais je veux vous sensibiliser au fait que vous avez pris un risque, cette fois-là, et vous n’avez plus de marge de manœuvre.»

Le juge Michel Boudreault (ARCHIVES LE QUOTIDIEN/ARCHIVES LE QUOTIDIEN)

En rendant sa sentence, le juge Boudreault a rappelé que les peines d’emprisonnement dans la société ne sont pas des parties de plaisir. Les détenus sont soumis à de sévères conditions et, contrairement à la prison ferme, ils doivent la purger jusqu’au dernier jour; il n’y a pas de libération conditionnelle.

Pendant les sept premiers mois, Jérôme Simard devra être à son domicile 24 heures sur 24 sauf pour le travail, recevoir des soins médicaux pour lui ou sa famille, pour exercer ses droits de garde et assister aux activités parascolaires de ses enfants, et il pourra faire ses courses de midi à 16h. Pendant les sept mois suivants, il devra respecter un couvre-feu de 20h à 7h puis de 22h à 6h pour le reste de la période. Pendant son assignation à domicile, il pourra s’absenter pour d’autres raisons à condition d’obtenir une permission écrite de son agent de surveillance.