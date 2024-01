Procès de Brandon Metallic: les victimes n’ont pu survivre longtemps, dit une pathologiste

Brandon Metallic est accusé de meurtre sans préméditation et d’homicide involontaire. (Collaboration spéciale Gilles Gagné/Archives Le Soleil)

Dans le cas de la première victime, un jeune homme de 21 ans, chacun des deux projectiles l’ayant atteint a causé des blessures suffisamment graves pour causer la mort. C’est cet homme qui serait victime d’un meurtre sans préméditation tandis qu’une fillette de trois ans serait la victime d’homicide involontaire.

L’accusé, Brandon Metallic (Tirée de Facebook)

Dans le cas de l’homme, Mme Tanguay n’a toutefois pas pu établir quel projectile est entré en premier mais tous deux l’ont atteint au thorax, et les deux ont passé à travers son corps, à l’intérieur duquel aucun fragment de balle n’a été découvert lors de l’autopsie.

Le premier projectile dont la docteure a analysé le parcours a causé des lacérations importantes à un lobe de poumon, à des vaisseaux sanguins alimentant les poumons, puis au foie, La seconde balle a aussi lacéré le lobe du poumon gauche, «l’enveloppe du cœur et le cœur extensivement», a indiqué la docteure Tanguay, qui travaille au Laboratoire de science judiciaire et de médecine légale du Québec.

«Le ventricule gauche a aussi été lacéré, les oreillettes et des vaisseaux sanguins importants. Ce sont toutes des blessures très importantes» a-t-elle aussi indiqué à propos des ravages de la seconde balle.

Avant de sortir du corps du jeune homme, le projectile a aussi causé des fractures aux côtes et il a lacéré l’espace intercostal.

«La mort a été causée par des traumatismes cardio-thoraciques; chacun des deux projectiles était mortel» a insisté la docteure Tanguay.

Questionnée par la procureure aux poursuites criminelles Florence Frappier Routhier à propos du temps qui a pu se passer entre les impacts de projectiles et le décès de l’homme, Caroline Tanguay a répondu que «le projectile B vient ouvrir le cœur tellement extensivement que la mort survient sûrement très rapidement. Le cœur ne peut plus envoyer du sang dans le corps».

L’une des mains du jeune homme portait aussi des blessures causées par un projectile mais ces blessures n’ont pas pu provoquer sa mort, a-t-elle indiqué.

Décès de la fillette

Lors de son analyse des causes du décès de la fillette, la pathologiste judiciaire a indiqué qu’il avait découlé des lésions sérieuses au rectum, au vagin, à la vessie, au bassin et au mésentère, une membrane qui enveloppe l’intestin grêle et qui renferme notamment des vaisseaux sanguins.

L’experte n’a pas pu déterminer si la jeune victime était debout lorsqu’elle a été atteinte par un projectile mais elle était assurément en position droite, sinon, une balle se serait logée dans la partie supérieure de son fémur, a noté la docteure Tanguay. Dans ce cas aussi, la mort a été rapide, mais comme le cœur n’a pas été atteint, il est possible qu’elle soit restée consciente et qu’elle ait bougé, tant que le cœur irriguait le cerveau, a noté la biologiste.

Selon ce qui a été permis d’établir depuis le début du procès lors de témoignages précédents, la fillette se trouvait dans la salle de bain, dans la baignoire en fait, quand les coups de feu fatals sur l’autre victime ont été tirés. Elle a toutefois été retrouvée sans vie sur le lit d’une chambre séparée de la salle de bain par un passage. La balle qui l’a tuée a été tirée du sous-sol et elle a passé à travers le plafond de cette partie de la maison.

En après-midi, une seconde experte, la biologiste judiciaire Sonia Roy a établi que le sang retrouvé en de nombreux endroits de la maison du 94 rue Riverside Ouest lors de son enquête sur les lieux, le 17 mai 2021, était celui des deux victimes. Elle s’est appuyée sur ses analyses génétiques pour faire cette affirmation. Sa présence à Listuguj suivait donc de deux jours la découverte des corps des victimes, découverte suivant de peu l’arrestation de Brandon Metallic.

Un échantillon de sang retrouvé au sous-sol portait toutefois le code génétique de l’accusé.

Avant de décrire plusieurs dizaines de photos montrant la scène du 94 Riverside ouest, Sonia Roy a expliqué à la cour comment on pouvait catégoriser les différences entre des traces de sang. Il y a du sang tombé d’une certaine distance du sol et des traces de sang «par contact», c’est-à-dire du sang laissé en certains endroits par frottement d’une matière, du tissu par exemple, imbibée.

Sonia Roy a de plus indiqué que de très petites gouttes de sang retrouvées au plafond de la salle de bain avaient vraisemblablement été causées par un élément, tel un projectile, voyageant à grande vitesse et causant conséquemment une grande pression.

Lors de son enquête dans la maison, l’experte en biologie judiciaire a placé une quarantaine de marqueurs indiquant des endroits où du sang a été trouvé, parfois en très petite quantité, parfois en quantité importante.

Les tests génétiques auxquels elle s’est livrée montrent la présence de plusieurs échantillons du sang de chacune des victimes. Certaines traces de sang ont été éparpillées par des souliers.

La biologiste judiciaire Sonia Roy a jusqu’à maintenant établi que des traces de souliers avec semelles à chevrons avaient été observées dans la maison du 94, Riverside Ouest à Listuguj, sans établir jusqu’à maintenant de liens entre ces traces et les chaussures portées par Brandon Metallic. (Gilles Gagné, collaboration spéciale)

Jusqu’à maintenant, il n’a pas été établi comme preuve que ces souliers appartenaient ou avaient été utilisés par l’accusé. Le témoignage de Sonia Roy se poursuivra toutefois mardi au palais de justice de New Carlisle. Il est à prévoir qu’elle témoignera aussi sur les traces de sang trouvées sur les vêtements de l’accusé.

Des traces s’apparentant à du sang ont été observées sur le dessus d’une chaussure que portait Brandon Metallic lors de son arrestation. (Gilles Gagné, collaboration spéciale)

Encore une fois lundi, Brandon Metallic est resté dans sa cellule, sans répondre aux invitations du juge Guy De Blois, de la Cour supérieure, à l’effet de contre-interroger les témoins, directement ou par le biais de l’amie de la cour, Me Ariane Cayer.

L’accusé n’a participé qu’à une journée complète de témoignages, celle du 17 janvier. Devant ses interventions constantes lors de moments au cours desquels il devait garder le silence, le juge De Blois lui a ordonné le 18 janvier de suivre le procès d’une salle séparée, également située au palais de justice de New Carlisle.

Depuis le 19 janvier, Brandon Metallic ne sort pas de sa cellule pendant le procès. Il peut quand même le suivre à partir d’équipements installés tout près de sa porte. Il ne répond toutefois pas aux vérifications faites par Me Cayer, notamment à l’effet de revenir dans la salle de cour.

Un interdit de publication frappe l’identité des deux victimes depuis le dépôt des accusations, le 16 mai 2021.

Jusqu’à présent, les détails précis sur le calibre de l’arme, sa provenance et les raisons de sa présence dans la maison habitée par Kennedy Martin, qui hébergeait Brandon Metallic depuis quelques jours le 15 mai 2021, demeurent inconnus.