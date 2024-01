Pour sauver son chum, elle perd son permis de conduire

Elle se retrouve à son tour sans permis alors qu’elle était en état d’ébriété au moment des faits, et son copain a, au final, lui aussi été poursuivi. C’est le juge Pierre Lortie qui a confisqué le permis vendredi matin après qu’elle eut plaidé coupable de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies.

Le 22 novembre 2022, une voiture de patrouille de la sécurité publique de Saguenay circulait sur le boulevard Tadoussac en direction de la bretelle du pont Dubuc lorsqu’elle a croisé une Hyundai Accent noire venant en sens inverse. Au moment de sortir de la courbe près du Dooly’s, l’arrière du véhicule a décroché et il a dérapé.

Le conducteur a donné plusieurs coups de volant pour éviter de justesse l’autopatrouille. Le policier n’a pas vu qui était au volant et a fait demi-tour pour l’intercepter alors que le véhicule tournait, toujours en dérapant, sur la rue Roussel pour finalement s’immobiliser dans le stationnement du Provigo.

Lorsque le policier s’est présenté à côté du véhicule, une jeune femme était au volant, une autre était passagère et un jeune homme était assis à l’arrière. Lorsqu’il lui a dit qu’elle avait failli avoir un accrochage et donné plusieurs coups de volant, elle a répondu qu’elle avait complètement perdu le contrôle.

À ce moment, le policier constate qu’elle a des symptômes de facultés affaiblies et l’informe qu’elle devra souffler dans l’Appareil de détection avancée (ADA) et qu’elle risque de perdre son permis. Elle avoue alors qu’elle n’a pas conduit, que c’était son chum assis à l’arrière mais qu’elle a pris sa place parce qu’il n’a pas de permis et risquait alors de voir saisir sa voiture.

Malheureusement pour elle, le fait d’être assise au volant avec les clés dans le contact constitue déjà une infraction. Le policier l’informe qu’elle est accusée de garde et contrôle et la fait souffler dans l’ADA qui affiche «échec».

Au moment où les policiers veulent la conduire au poste, son copain sort de l’auto et leur dit: «Si vous l’embarquez elle, vous devez m’embarquer aussi car c’est moi qui chauffait». Étant donné les deux déclarations, il fut accusé lui aussi de conduite avec les facultés affaiblies et d’avoir conduit sans permis.

La cliente de Me Jean-François Têtu a écopé d’une amende pour conduite avec les facultés affaiblies et entrave au travail des policiers. Son permis a été suspendu pour un an et elle devra s’équiper d’un éthylomètre si elle veut conduire pendant cette période.