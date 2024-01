Les municipalités cherchent des solutions pour leur avenir

«Les petites municipalités comme la mienne, on s’en va droit dans un mur, dans un gros mur», se désole Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon, une municipalité de 1157 habitants.

Plusieurs élus interrogés par Le Soleil pointent du doigt des responsabilités et des charges qui augmentent constamment, alors que les revenus, eux, ne grimpent pas au même rythme.

«Quand je suis arrivé maire il y a 15 ans, on a acheté un camion de pompier à 350 000 $ et on le paie encore aujourd’hui. Avec les nouveaux schémas de couverture, j’ai maintenant besoin d’un autre camion. Et ce camion-là va me coûter pas loin de 750 000 $», s’insurge le maire Tremblay.

La mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard, a fait face à des imprévus dramatiques au printemps 2023, lorsque des inondations majeures ont emporté deux pompiers volontaires. (Rocket Lavoie/Archives Le Quotidien)

Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain, abonde dans le même sens. Elle soutient que les petites municipalités sont surchargées par une législation qui ne tient pas compte de leur réalité.

«On nous exige d’avoir les mêmes équipements et formations que les grandes villes et des pompiers à temps complet, alors qu’on a seulement des temps partiel», indique la mairesse du village de 1384 âmes, qui vient justement d’acquérir un camion de pompier à près d’un million.

«Le gouvernement doit arrêter de nous donner de nouvelles normes, qui sans cesse, viennent nous étouffer. Ça ne finit plus.» — Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon

Surtout que les petites municipalités peinent à aller chercher des subventions gouvernementales pour la réalisation de grands projets, dont les exigences sont «très élevées».

Les municipalités cherchent des solutions pour assainir leurs finances. On voit ici le village de Château-Richer. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

«Les subventions sont disponibles, mais on n’a pas toujours les ressources ni les moyens pour nous préparer en fonction des critères. Ça requiert des investissements pour faire les études d’ingénierie, qui coûtent parfois entre 25 000 $ et 350 000 $. Ça nous amène à faire des choix qui sont déchirants», témoigne Gino Pouliot, maire de Château-Richer.

Collaborer… même fusionner?

Même son de cloche du côté de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. À l’instar d’autres, le maire déplore non seulement les normes en sécurité incendie, mais également de nouvelles lois d’urbanisme, la gestion des compteurs d’eau, la protection des renseignements personnels (loi 25).

«C’est ça le problème de la force du papier. On fait une loi, c’est une règle. Chaque fois, peu importe dans quel domaine, c’est : organisez-vous avec ça», soupire Alexandre Girard, maire de la municipalité de 805 habitants.

Afin de réduire ses dépenses et maintenir ses services envers ses citoyens, Notre-Dame-des-Monts collabore maintenant avec sa voisine, Saint-Hilarion, en partageant des employés municipaux.

«J’ai dit au maire de Saint-Hilarion : écoute, si toi tu en as besoin, moi aussi. Mais si on affiche le même poste chacun de notre côté, on va surenchérir sur le salaire et les conditions», raconte le maire Girard, qui ajoute que cette collaboration permet aussi de se protéger du manque de main-d’œuvre.

Selon les élus, ce partage, autant des équipements que des employés, sera bientôt inévitable à leur survie.

«Au lieu de quêter chacun de notre côté, si on avait une ouverture envers des regroupements de services entre municipalités, je pense que ça ne pourrait pas nuire», indique Mme Simard, qui redoute à utiliser le mot «fusion», terme qui fait «peur au monde».

«Bien franchement, moi j’ai comme un sentiment que le gouvernement nous pousse à nous regrouper, à fusionner», confirme le maire Girard, qui donne en exemple la fusion récente entre Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth, en Beauce, ainsi que celle à venir entre Lac-des-Aigles et Saint-Guy, au Bas-Saint-Laurent.

«On s’en va vers ça : soit tu décides de mettre de côté un service pour en maintenir un autre plus prioritaire, soit tu décides que tu partages ton service avec une autre municipalité», soutient M. Girard.

Pas le temps de «rêver»

Parce que dans un contexte économique si «difficile», l’heure est aux choix. Pour prioriser les «services de base», les municipalités se voient forcées de couper dans le «rêve». Les grands projets, qui ne relèvent pas de l’essentiel et jugés non urgents, sont relayés au second plan. La capacité d’investissements en prend pour son rhume.

«On a un budget et on doit se contenir. On a coupé dans tous les projets, il n’y a pas de fioritures», illustre le maire de Château-Richer, Gino Pouliot.

Le développement des loisirs ira à plus tard dans cette municipalité de quelque 4500 âmes. Des modules de jeux pour enfants brisés ne seront pas remplacés, chacun représentant une dépense de 10 000 à 20 000 $, sur un budget annuel de 9,5 millions.

«On se dit : on fera ça plus tard. On reporte aussi des projets d’amélioration», mentionne le maire, citant en exemple l’installation prévue de panneaux lumineux à l’entrée de sa ville.

Certaines municipalités songent à collaborer davantage pour survivre. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

À moyen et long terme, la priorité est accordée aux «infrastructures de base». «On doit revoir notre réseau d’aqueduc et notre usine d’eau potable, en fin de vie, doit être refaite au complet.»

«Les besoins vitaux comme l’eau et les égouts, on ne peut pas y échapper.» — Gino Pouliot, maire de Château-Richer

À Stoneham-et-Tewkesbury aussi, le maintien des services prime. Après un «boom» de développement ces 15 dernières années, cette ville au nord de Québec fait face à sa nouvelle réalité : avec près de 10 000 habitants, les besoins ont eux aussi augmenté.

«On a frappé un mur avec nos infrastructures, on ne peut plus ouvrir de rues pour l’instant. On est à planifier la capacité d’accueil», projette le maire Sébastien Couture.

N’empêche, la «pression» à l’ajout de projets de loisirs et d’infrastructures sportives se fait sentir, reconnaît-il. Stoneham veut toutefois planifier «à la hauteur de ses moyens».

«On n’est pas dans le rêve.» — Sébastien Couture, maire de Stoneham-et-Tewkesbury

Sans avoir eu à retrancher des projets, le maire convient qu’une situation économique plus favorable lui aurait permis d’«étirer un peu plus». «Si on le faisait, ce serait pour quelque chose de fondamental pour nous», insiste M. Couture.

«Utilisateur-payeur» et nouvelles taxes

Avec sa directrice générale, le maire de Saint-Siméon est venu à la conclusion qu’une taxe touristique serait une solution idéale pour renflouer les coffres de son village.

Sylvain Tremblay, qui en est à son quatrième mandat comme maire de Saint-Siméon, a également été préfet de la MRC de Charlevoix-Est. (Archives Le Soleil)

«Il y a une limite à ce que nos citoyens peuvent assumer pour faire rouler le tourisme et le développement local. Avec une taxe sur principe d’utilisateur-payeur, je trouve que c’est une bonne idée», explique le maire Sylvain Tremblay.

Reconnue pour son ADN récréotouristique, Stoneham-et-Tewkesbury réfléchit aussi à une éventuelle taxe touristique, pour faire payer leur part aux visiteurs.

Sainte-Brigitte-de-Laval a pour sa part annoncé son intention de miser davantage sur l’approche de l’«utilisateur-payeur» pour faire face à ses obligations. Le principe, qui prévoit de financer les services par ceux à qui ils bénéficient, sera renforcé principalement pour les collectes et les loisirs, comme les camps de jour.