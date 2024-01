Condamnés à 46 750 $ d’amende pour exploitation illégale de chenil

Dans une première vague, Micheline Beebe, 61 ans, et Gilbert Landry, 64 ans, ont plaidé coupable aux infractions d’avoir eu plus de 15 chiens en leur possession et de ne pas avoir assuré leur bien-être et leur sécurité. Ils sont chacun condamnés à payer 15 000 $ d’amende pour six des huit infractions initiales pesant contre eux. Deux infractions ont été abandonnées.

Puis, Christian Roy, 57 ans, a plaidé coupable aux mêmes infractions, quoique seuls deux chefs ont été retenus contre lui. Il doit payer 7000 $ d’amendes. Sa conjointe, Mélanie Landry, 41 ans, a aussi plaidé coupable à deux infractions, mais dans son cas, les amendes totalisent 9750 $.

(Facebook/Martine Arsenault)

Les causes ont été entendues entre les 22 et 24 janvier au palais de justice de New Carlisle.

« Ces personnes ne pourront dorénavant posséder plus de trois chiens pour une durée de 10 ans. Comme c’est du droit pénal, ils n’auront pas de casier judiciaire », précise Sam Bernard, procureur aux poursuites criminelles et pénales dans ce dossier.

Ces quatre individus étaient ciblés par la justice et par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le MAPAQ, à la suite d’une inspection effectuée le 12 avril 2023 et une saisie réalisée le 2 mai.

À cette occasion, 102 chiens avaient été saisis en trois lieux différents. Il s’agissait en grande majorité de golden doodles, un croisement entre des golden retrievers et des caniches.

La cause n’est pas terminée

Dans cette affaire, le MAPAQ a également déposé une réclamation d’environ 180 000 $ contre Mélanie Landry et Christian Roy afin qu’ils remboursent les frais encourus lors de l’inspection et de la saison du printemps 2023.

«Le juge de paix magistrat François Paré a pris en délibéré ce qui est réclamé par le MAPAQ, c’est-à-dire 128 000 pour Mélanie Landry et un peu plus de 50 000 $ de Christian Roy […] Il n’a pas fixé de date pour sa décision. En fait, ce sera une décision écrite», précise le procureur Sam Bernard.

Une répétition des infractions pourrait valoir à ces personnes une peine de prison.

Lors de la saisie du 2 mai, un total de 95 chiens, dont 21 chiots, avait été rapporté, mais la somme après révision s’est avérée un peu plus élevée, à 102 chiens. Le MAPAQ avait expliqué le délai de trois semaines entre l’inspection et la saisie par la nécessité de rassembler tous les équipements, dont un nombre suffisant de cages, et le personnel, notamment une équipe vétérinaire suffisamment grande pour inspecter chacun des chiens, afin de la réaliser sans encombre sur le plan logistique.

L’inspection et la saisie découlaient de plaintes déposées à la Municipalité de Pointe-à-la-Croix par des citoyens du secteur rapportant sur les médias sociaux que certains de ces chiens avaient des plaies, qu’ils étaient sales et qu’ils avaient parfois des comportements un peu erratiques.

L’audition de la cause en cour n’a pas permis d’apprendre si des chiens ont dû être euthanasiés le 2 mai ou dans les jours suivants.