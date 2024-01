Collision à Bécancour: trois personnes sont décédées

Les autorités ont confirmé qu’au moins cinq véhicules étaient impliqués dans l’accident; une automobile, une camionnette et trois camions lourds qui étaient chargés de grains et de roches. Un incendie s’est également déclaré sur les lieux. Au total, trois personnes sont mortes et deux autres s’en sortent avec des blessures mineures.

Des autopsies et des démarches d’identification formelles seront nécessaires afin de déterminer avec certitude leur identité.

La Sûreté du Québec a fait savoir qu’un reconstitutionniste s’est rendu sur place pour faire l’analyse de la scène d’accident. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances.

Au moment de l’accident, la chaussée était sèche et il n’y avait pas d’éblouissement. «Les premières informations indiquent qu’un des véhicules s’est retrouvé dans la voie inverse. Est-ce dû à un trouble mécanique, une mauvaise manœuvre ou un dépassement qui a mal tourné? L’expertise et l’enquête serviront à éclaircir ces aspects», a commenté la porte-parole de la SQ, Éloïse Cossette.

En fin de soirée, l’autoroute 30 était toujours complètement fermée entre l’avenue des Jasmins et la rue des Glaïeuls pour une durée indéterminée.

Un accident majeur a forcé la fermeture de l'autoroute 30 à Bécancour. (Stéphane Lessard, Le Nouvelliste)

Un chemin de détour a été mis en place par la rue des Glaïeuls pour les utilisateurs, mais on demande aux automobilistes d’éviter le secteur.

«La meilleure option, c’est la route 132 qui va complètement éviter l’autoroute 30. Si les gens sont sur la 55 Sud et qu’ils ont dépassé la route 132, la deuxième option, c’est de se rendre jusqu’au chemin Leblanc qui va les faire passer par la communauté de Wôlinak. Ça va leur permettre d’éviter complètement le secteur de l’autoroute 30 où il y a un incident», a indiqué Roxanne Pellerin, porte-parole régionale du ministère des Transports du Québec.

L’accident a entraîné un déversement de carburant, les autorités environnementales ont été informées.