Paquebot Café : troquer le lait pour la boisson d’avoine

Depuis deux mois déjà, les frais supplémentaires pour le remplacement du lait par une boisson d’avoine ont été abolis, malgré l’engouement pour des substituts. À Gaspé par exemple, la popularité des boissons végétales a presque doublé depuis l’ouverture du Paquebot en 2021 Leur utilisation est passée de 15% à 26%. Les statistiques sont un peu à l’image de cette recrudescence à plusieurs endroits dans le monde, dont au sud de la frontière.

«Plusieurs autres cafés sur la côte ouest américaine utilisent déjà d’office le lait d’avoine, fait remarquer Isabelle Huard, copropriétaire de l’établissement qui a pignon sur la rue de la Reine à Gaspé.

La décision est avant tout écologique. En 2020, le géant américain Starbucks avait signifié ses intentions de diminuer son empreinte carbone de 50% en une décennie. À la suite d’une évaluation environnementale, l’une de ses conclusions était que les produits laitiers étaient leur plus grande source d’émissions de dioxyde de carbone (21% au total, contre 11% pour le café lui-même, au deuxième rang). Le Paquebot Café arrive aux mêmes conclusions.

«On n’invente rien, c’est le lait qui a le plus d’impact dans les composantes de gestion d’un coffee shop. On a documenté notre processus. Ce sont des données probantes. On essaie d’améliorer constamment notre bilan environnemental. Toutes les décisions sont orientées vers ça», ajoute l’entrepreneure, tout en étant bien consciente que les grains de cafés poussent à l’étranger et doivent impérativement être importés.

«Les gens n’arrêteront pas de boire du café. On fait des actions à notre échelle, sur ce qu’on peut contrôler. Chaque petit geste compte.» — Isabelle Huard

Financièrement, l’approvisionnement en boisson d’avoine se fait sensiblement au même prix que pour leur lait biologique « régulier » acheté au Saguenay. Le léger surcoût est absorbé et n’a pas été refilé aux clients. Le Paquebot a jeté son dévolu sur les produits d’Oatbox, une entreprise québécoise qui a lancé sa boisson d’avoine l’an dernier. Leurs installations sont situées près de Saint-Hyacinthe, dans une ancienne usine d’Agropur.

Pour Isabelle Huard, il s’agit du meilleur substitut, qui n’altère pas significativement le goût du café ni sa texture.

Mais quelle est la réaction des clients eux-mêmes? Sur les réseaux sociaux, exception faite de quelques excités du clavier, la réception est excellente, avec des milliers de «J’aime». Idem sur place; les aficionados du café accueillent positivement le changement.

«Les gens embarquent vraiment. On a une belle réception. Le lait d’avoine est déjà en première position parmi nos laits végétaux», précise l’experte en art latté.

De la marchandise à l’emballage

C’est l’entreprise québécoise Oatbox qui fournit la boisson d’avoine. Cette dernière a lancé son produit l’an dernier. (Jean-Philippe Thibault/Collaboration spéciale)

L’aspect environnemental fait partie de la culture d’entreprise du Paquebot Café, qui s’est également attaqué à l’emballage. Depuis vendredi, leurs sacs de café ont maintenant la mention «compostable, mais pas vraiment». L’intrigant commentaire réfère aux efforts déployés pour combiner les matériaux nécessaires à une conservation optimale grains à une certaine capacité de biodégradation. Trois ans de recherche ont été nécessaires.

Les nouveaux sacs sont composés de papier kraft, d’acide polylactique (un polymère d’origine végétale) et de papier de riz : trois matières biodégradables. Le bac brun tel que l’on retrouve à Gaspé sert cependant essentiellement aux résidus alimentaires. Les emballages pourraient prendre des mois à se décomposer, ce qui n’est pas l’idéal pour le compost.

«Malgré toutes nos recherches, on n’a jamais été capables de trouver quelque chose d’entièrement satisfaisant, qu’on pouvait jeter au compost sans problème, alors on l’a écrit. La transparence est l’une de nos valeurs», précise Isabelle Huard.

Par ailleurs, toute la marchandise promotionnelle est faite avec des tissus provenant du Québec ou du Canada. L’impression se fait à Montréal. Même le lait et les boissons végétales sont pesées au gramme près, ce qui a permis réduire à zéro des pertes qui pouvaient aller de 7% à 15%. À Gaspé, jusqu’à tout récemment, leur petit lait récolté lors de la préparation de ricotta était réutilisé par la boulangerie Oh les pains, située de l’autre côté de la rue. Chaque détail est pensé.

«Il y a une réflexion derrière tout ça. On a pesé les pour et les contre de toutes les variables qui rentrent dans l’équation. Ça fait longtemps qu’on en parle. Ce n’est pas pris à la légère. On essaie de faire notre part. Si tout le monde embarque, quand on l’additionne, on peut faire une différence», conclut sagement la copropriétaire en sirotant son latté à l’avoine.