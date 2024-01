Cela fait déjà quelques mois maintenant que le quinquagénaire n’a plus de toit. «J’étais installé à Larouche. Je travaillais comme remorqueur. J’avais une femme. On vivait dans une maison qu’on louait. Notre relation s’est terminée, puis j’ai eu un bout difficile à traverser. La pandémie n’a pas aidé», raconte-t-il d’un ton profond.

Les couvres-feux, le manque de travail et l’isolement ont été un poids supplémentaire à porter, confie M. Bédard. «J’étais seul. Je ne pouvais plus vraiment travailler. J’ai sombré dans une dépression et c’est là que la spirale a commencé. J’ai pris du retard dans mes paiements, j’ai négligé mes cartes de crédit, mes loyers. Je vivais de la PCU, mais ça a fini par me rattraper. Il a fallu que je fasse des choix. Il ne me restait plus que mon camion et mes effets personnels en fin de compte.»

Désireux de s’en sortir, l’homme d’une cinquantaine d’années s’est cherché du boulot. «J’ai fini par me trouver un emploi dans une compagnie de livraison de colis. Au salaire minimum, j’ai commencé à travailler des semaines complètes de 35 heures, sur le quart de nuit. Je suis toujours à l’emploi et le jour, si je le peux, j’essaie de trouver des contrats de transport supplémentaires pour travailler encore plus.»

En plus de servir de lit et de refuge, le camion d'Éric Bédard lui sert aussi de lieu d'entreposage pour tous les effets personnels qu'il a pu garder au fil du temps. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

«Une force invisible»

Malgré les effort acharnés et les temps de repos presque inexistants, Éric Bédard en arrache encore. «J’y arrive pas. Je veux vraiment m’en sortir. Je veux demeurer droit. Certains auraient pris une autre voie, auraient tombé dans l’illégalité où c’est parfois plus payant, mais moi je voulais demeurer quelque chose de positif pour la société. Ça a bin de l’air que c’est la société qui veut pas me redonner un peu de positif asteure», lance-t-il.

Le combat est interminable, ardu. En fait, c’est comme s’il était sans fin, soupire le Saguenéen.

«J’ai l’impression de me battre contre une force invisible. J’ai l’impression que tous mes efforts servent à rien. C’est comme si je me battais contre un fantôme. Je dois avouer que je commence à être tanné de m’accrocher à la vie. C’est pas plaisant de bûcher dans le vide.» — Éric Bédard

Les ressources mises à la disposition des personnes en situation de précarité, Éric en a fait le tour. «Les travailleuses de rue m’ont accompagné pour me trouver un endroit où me doucher sans déranger. J’ai décidé de ne pas aller dormir à la Maison des Sans-Abri même si on me l’a offert. Je me suis dit que j’étais chanceux d’avoir mon camion au moins. D’autres ont rien, absolument rien. À -20 dehors, la personne qui n’a pas de toit est beaucoup plus en danger que moi. Elle a pas mal moins de chances de survivre. C’est pour ça que je ne prends pas de lit à la Maison des Sans-Abri. Je ne veux pas priver quelqu’un qui en a vraiment besoin», fait-il valoir.

Éric côtoie quotidiennement des gens comme lui, qui veulent s'en sortir, mais qui font face à des obstacles grandissants. Il exprime sa frustration et son incompréhension en se questionnant « pourquoi on voit de plus en plus de gens prendre la rue ? » (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Un cri du cœur

Le sans-abri qui vit dans son camion est à bout de souffle, il a besoin d’aide. Il se questionne d’ailleurs, en profondeur, sur les causes de cette vague d’itinérance qui se matérialise de plus en plus dans les régions. «Avant, il y en avait beaucoup moins de gens à la rue au Saguenay. Maintenant, il y en a des centaines. J’en ai rencontré beaucoup. Certains ne sont pas à la rue complètement, mais ils ne sont pas loin de l’être selon ce qu’ils m’ont dit. C’est devenu difficile de vivre», note-t-il.

Les facteurs qui peuvent mener à l’itinérance sont multiples. L’histoire d’Éric en est une parmi des milliers, en vérité.

«Comment peut-on penser que quelqu’un peut payer sa bouffe, son loyer, son auto avec les prix d’aujourd’hui ? Il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Je pense que ce serait le temps que le gouvernement se réveille. Ça ne peut plus continuer comme ça. Dans la rue, les gens n’y croient plus vraiment. C’est comme si c’était déconnecté sur toute la ligne.» — Éric Bédard

Éric Bédard appelle à une solidarité collective. Il souhaite que tous se rassemblent et se soulèvent pour que les choses changent. «On est tous des Québécois. Il faut se serrer les coudes. Je pense qu’on est capables de faire du bruit, de sortir les casseroles et de faire comprendre le message. Si ça suffit pas, il y a des choses moins agréables qui pourraient advenir. J’en entends beaucoup me parler de violence. Il faut dire que certains ont plus vraiment rien à perdre», laisse-t-il entendre.

Éric a tenté de faire part de ses difficultés à beaucoup d'acteurs politiques. Il a tenté de joindre la mairesse ainsi que des représentants des gouvernements provincial et fédéral. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

L’itinérance a changé de visage

Stéphanie Bouchard, la directrice générale du Service de travail de rue de Chicoutimi, est aux premières loges des changements sociétaux qui s’opèrent depuis déjà plusieurs années. «On l’entend souvent que le visage de l’itinérance change, mais c’est vrai. C’est loin d’être une expression surutilisée. On le constate sur le terrain. Il y a de plus en plus de gens auprès desquels nous intervenons. En itinérance, à Saguenay, c’est marquant, ça frappe», assure-t-elle.

Le nombre de personnes nécessitant du soutien a explosé, confirme Mme Bouchard. «Qu’elle soit visible ou non-visible, l’itinérance s’est considérablement accélérée. Ça n’a jamais été que ça, mais ce n’est plus juste le stéréotype de la personne désorganisée. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont un travail respectable, qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Dans les deux dernières années, il a fallu qu’on modifie nos services tellement on a constaté qu’il y avait davantage de sans-abris. Il a d’ailleurs fallu qu’on grossisse notre équipe d’intervention en ce sens. C’est continuel, ça ne cesse d’empirer», conclut-elle.