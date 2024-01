Des élèves mettent la main à la pâte pour l’environnement... et pour financer leurs projets

Le projet peut sembler ambitieux pour des élèves du primaire : construire de A à Z un composteur écologique en mélèze ou en cèdre et le rendre fonctionnel en moins de 15 minutes.

Mais c’est pourtant ce qu’ont réalisé des élèves de l’école Le phare de Deschaillons au Centre-du-Québec et des élèves d’une école de Québec avec l’aide de Donald Adam, un résident de Trois-Rivières qui a eu l’idée de fabriquer des gabarits en bois pour rendre le processus de fabrication plus simple pour de jeunes enfants.

«Ça se fait rapidement en seulement 10 à 15 minutes. Dans les classes, ils se mettent en équipe de trois ou quatre et ils travaillent ensemble pour l’assembler à partir du gabarit. À notre première expérience, les élèves ont fabriqué deux bacs, et à la récré, ils l’ont assemblé à l’extérieur sur leur temps de pause», mentionne le consultant en environnement et en jardinage écoresponsable, Serge Fortier, qui accompagne M. Adam dans les écoles dans le cadre du projet.

Des gabarits permettent aux élèves de fabriquer les composteurs rapidement. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Les petits menuisiers en herbe ont donc appris à manier la perceuse, le tournevis et le marteau pour mener à terme le projet. Évidemment, les outils utilisés étaient adaptés à leur taille afin de leur faciliter la tâche, mais il n’en demeure pas moins qu’ils ont été les contributeurs officiels à la construction de composteurs écologiques en bois.

«La réaction des jeunes est incroyable, ils sont intéressés et ils travaillent bien.» — Donald Adam

Un projet qui voit le jour... 30 ans plus tard

Si Donald Adam était convaincu depuis longtemps que les changements d’habitude en environnement passent par les jeunes eux-mêmes en leur inculquant des valeurs environnementales en bas âge, ce n’est toutefois que récemment que son projet a véritablement vu le jour dans les écoles.

Mais le projet en soi, lui, mijote dans la tête du principal intéressé depuis plus de 30 ans. Son projet est peut-être resté sur la glace pendant toutes ces années, mais ce n’est pas ce qui l’a empêché de créer des liens avec des personnes qui croyaient en son projet.

Les petits menuisiers en herbe doivent apprendre à manier la perceuse, le tournevis et le marteau pour mener à terme le projet. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

C’est le cas de Serge Fortier qui semblait être la personne toute désignée pour l’accompagner.

«On avait la même vision et les mêmes valeurs de l’enseignement. Moi, je travaille beaucoup avec le développement durable en trois axes (développement économique, équité sociale et protection de l’environnement) et ce projet est vraiment sur ces trois axes donc c’est vraiment intéressant. J’avais été en contact avec lui un peu plus tôt pour faire bouger ça, mais à ce moment-là les étoiles n’étaient pas alignées», explique M. Fortier.

C’est alors un mélange de plusieurs événements qui permettront la mise sur pied du projet. «Au début, j’ai une école qui m’a appelé pour avoir deux composteurs. Mais moi, je leur ai proposé d’aller à l’école au lieu de juste les acheter pour que les élèves les fassent», ajoute-t-il.

Un projet, un double financement

En plus de valoriser les déchets à la source, le projet de fabrication de composteurs écologiques de M. Adam a une double fonction. Il est à la fois un moyen de financement pour l’école pour chaque composteur fabriqué par les élèves ou leurs parents, en plus de venir en aide à deux Ukrainiennes récemment arrivées au Québec.

Une partie des profits sert de fond d’étude pour Sophia, une jeune ukrainienne de 19 ans. (Courtoisie)

«Une partie des profits restants sert de fonds d’études pour Sophia, une jeune ukrainienne de 19 ans, et d’aide financière à une autre Ukrainienne, Liudmyla, qui nous accompagne lors de l’activité pour parler de son pays et de sa réalité.»

«J’aime beaucoup ce projet parce que c’est éducatif, et moi, j’ai mon diplôme en enseignement et c’est wow! de voir la passion des enfants dans leurs yeux», souligne Liudmyla Kryvets.

Unique au Québec, le projet pourrait faire des petits à travers la province dans les prochains mois, si certaines écoles en démontrent l’intérêt, assurent les instigateurs qui n’attendent qu’à aller à la rencontre des jeunes des quatre coins du Québec.

«Nous notre but, c’est que plus on peut être éducatif, plus on va se faire accepter par les centres de services scolaires pour avoir des contrats. Moi, ce n’est pas tellement la vente du composteur qui m’intéresse, mais en tant que consultant, c’est d’aller dans les écoles pour amener les notions environnementales, c’est ce qui me motive le plus avec ce nouveau projet», conclut M. Fortier.