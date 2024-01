Réapprendre à marcher et mordre dans la vie après un grave accident

«Aujourd’hui, marque les cinq ans que je vis avec une blessure médullaire incomplète. Cinq ans où chaque jour vient avec son lot de défis à surmonter, mais que je fais face avec détermination et soutien. Ces années m’ont enseigné la résilience, la gratitude et l’appréciation des petites victoires à travers le quotidien et ma vie personnelle. Malgré les obstacles, je continue à avancer, reconnaissant de la force qui réside en moi et l’amour des gens qui m’entoure. Merci à mon entourage pour leur soutien précieux, c’est aussi grâce à vous si je suis ainsi aujourd’hui». Tel est le message publié par Yannick Limary sur les réseaux sociaux, le 16 janvier dernier.

Il aura fallu six mois de réadaptation avant que Yannick ne parviennent à marcher sur de courtes distances par lui même. (Courtoisie)

À travers ce message, il témoigne de son amour renouvelé dans la vie, après avoir survécu à une fracture avec une luxation de la colonne cervicale, qui a comprimé sa moelle épinière. «J’ai récemment googlé les termes de ma blessure et j’ai réalisé que la plupart des gens en mourraient, dit-il. Je suis encore en vie et je veux vivre la vie à fond. Quand ça va moins bien, je me dis que j’ai eu une autre chance et que je suis encore là.»

Un accident banal qui aurait pu être fatal

L’accident de Yannick Limary aurait bien pu lui être fatal, car son dos a frappé lourdement contre un arbre lors d’une sortie de ski hors-piste sur le mont Édouard, le 16 janvier 2019.

Cinéaste et photographe à son compte, le jeune homme qui avait alors 25 ans participait à une journée de tournage pour une entreprise de plein air comme figurant. Très à l’aise en planche à neige, il s’amusait avec ses amis dans un de ses terrains de jeu favoris, car le natif de Saint-Prime réside à L’Anse-Saint-Jean depuis 2017.

Vers la fin de la deuxième journée de tournage, il s’apprête à descendre en dernier et se lance pour faire un petit saut. À ce moment, le carre de sa planche mord trop dans la neige. Yannick bascule vers l’arrière, glisse sur son dos et frappe un arbre. Tout devient noir pendant quelques secondes. Quand il reprend ses esprits, il ne sent plus ses membres.

Heureusement, l’équipe avec qui il travaille s’y connaissait bien en premiers soins et ils arrivent à sortir Yannick du bois en près de deux heures, tel que raconté dans le documentaire La dernière descente.

«Dans ma tête, j’étais paniqué, mais j’ai réussi à rester zen et à garder mon sang-froid, remarque Yannick. De toute façon, je ne pouvais pas faire grand-chose.»

À l’hôpital de Chicoutimi, les médecins confirment les doutes des secouristes, alors que le scan montre une fracture avec luxation de la colonne cervicale et une compression de la moelle épinière.

Il est alors transféré à Québec par avion-ambulance. «Je voyais la lumière au plafond et j’espérais que ce n’était pas la lumière de la fin», dit-il.

Entrevue réalisée par Yannick Limary, avec son chirurgienorthopédisete, le Dr Alexandre Denault, six mois après son accident. (Yannick Limary / Courtoisie)

À Québec, il est pris en charge par le chirurgien orthopédiste Alexandre Deneault, qui a fait plusieurs tests. «Avant l’opération, il m’a piqué en dessous du pied et j’ai ressenti quelque chose», raconte Yannick avec de la lumière dans les yeux.

C’était un signe que la moelle épinière fonctionnait encore un peu, raconte le docteur Deneault dans une entrevue filmée par Yannick Limary, six mois après l’accident. «Il n’y avait pas de motricité, mais il y avait une sensibilité résiduelle. Ce qui nous fait dire qu’on peut intervenir rapidement.»

Une chirurgie de près de huit heures sera faite dans les moments qui suivront, notamment pour enlever la vertèbre C6 qui a été remplacée par une cage a rempli de greffe osseuse pour souder en bonne position sa colonne, explique le chirurgien.

Une longue réhabilitation

Réapprendre à marcher est à la fois un long processus difficile, mais satisfaisant. (Courtoisie)

Le lendemain, Yannick se réveille aux soins intensifs. «Je sentais un peu mes membres, mais pas beaucoup, raconte-t-il. Après deux ou trois semaines, j’ai commencé à sentir ma jambe gauche, puis ma main droite».

Après quelques semaines, il est transféré à l’Institut de réadaptation en déficience de Québec (IRDPQ), pour amorcer sa réadaptation. Au départ, il doit se déplacer avec un fauteuil motorisé et réapprendre graduellement à marcher. «Au début, je n’avais pas de tonus et ç'a été un long processus pour réapprendre à manger, à m’habiller et à retrouver mon autonomie.»

C’est au mois de juin, six mois après l’accident, qu’il arrive à sortir de sa réadaptation, car il était capable de faire de courtes distances avec sa canne et ses orthèses.

Il a fallu quelques semaines avant de retouver de la sensation dans ses membres. (Courtoisie)

S’adapter à sa nouvelle vie

Malgré les progrès encourageants, Yannick vit parfois des moments de découragement, notamment quand il pense à ce qu’il fera de sa carrière. «J’avais développé un créneau de cinéaste dans les sports de plein air de haut niveau et avec ma condition, je me demandais si je devais me réorienter», explique-t-il.

À travers les doutes, il trouve tout de même la force d’avancer et d’adapter sa vie et son métier à sa nouvelle réalité. «Je suis encore capable de faire des tournages, mais je n’ai plus le même niveau d’endurance, remarque l’homme qui a aujourd’hui 30 ans. J’ai encore des troubles neurologiques qui affectent ma vessie et mon intestin, ce qui apporte un certain stress en camping par exemple». La dextérité de sa main gauche n’est jamais revenue comme avant.

Au départ, certains clients ne le contactaient plus, faute de savoir s’il exerçait encore le métier, mais graduellement il a refait sa place et ces derniers aiment son style assez unique et ils s’adaptent à sa nouvelle condition, en fournissant par exemple une motoneige pour l’aider dans ses déplacements, lors d’un tournage hivernal. Il a aussi développé de nouvelles expertises en montage vidéo et en réalisation. «Si je ne peux pas me rendre à un endroit, je travaille en collaboration avec d’autres personnes», lance-t-il simplement.

À chaque tournage, il a l’impression de partir en mission, car c’est toujours un peu un défi d’arriver à tout faire ce qu’il a en tête. Mais à la fin de la journée, il éprouve une énorme satisfaction.

Yannick a réussi à retourner sur une planche, mais il a troqué le hors-piste pour le "pow-surf". (Courtoisie)

Aujourd’hui, Yannick estime qu’il a retrouvé environ 75% de ses capacités physiques. Il a adapté sa pratique de planche à neige, optant pour le pow-surf, une planche sans fixation utilisée sur des pentes plus douces.

«J’ai appris à ralentir, à mieux choisir mes activités, et parfois, à dire non», remarque Yannick Limary, paisible.

«Cet accident-là m’a tellement illuminé, dit-il. Ça m’a permis de voir une autre facette de ma vie. Je me mets moins de pression et je suis beaucoup moins stressé, parce que je n’ai pas le choix de ralentir.»

À travers ce monde où tout va toujours plus vite, son accident lui a permis de vivre à son propre rythme, sans avoir la pression de surperformer.

Avec ses témoignages, Yannick Limary souhaite sensibiliser les gens que malgré les accidents, qui peuvent arriver n’importe quand, il ne faut jamais baisser les bras.

«Il y a toujours une lueur d’espoir», conclut-il.