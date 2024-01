GNR Shefford s’adresse aux tribunaux pour contrer de futurs pylônes

Le promoteur de GNR Shefford, Paul Sauvé. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Après des mises en demeure, Paul Sauvé s’adresse aux tribunaux pour empêcher Hydro-Québec d’aller de l’avant avec la construction d’une nouvelle ligne de haute tension qui traverserait ses terres.

Dans sa demande introductive d’instance déposée le 23 janvier, il soutient que cette ligne lui causerait un «préjudice sérieux et irréparable» à cause notamment de la «défiguration du paysage».

Une photo du terrain de GNR Shefford prise lors d'une journée portes ouvertes tenue en octobre 2023. (Communications Gabriele Roy)

Il réclame de la Cour supérieure qu’elle ordonne l’arrêt du projet de moderniser la ligne appelée Cleveland-Waterloo.

Le document met aussi en cause la municipalité de Shefford en l’enjoignant de «faire respecter son règlement» qui stipule que le terrain de M. Sauvé, situé sur le chemin Bell, est un «lieu patrimonial d’importance» dont il faut «éviter la déstructuration».

Capacité

Hydro-Québec a annoncé en 2019 qu’elle souhaite reconstruire la ligne Cleveland-Waterloo (qui, comme son nom ne l’indique pas, relie Granby à Waterloo sur 11,6 km) pour accroître la capacité de son réseau dans ce secteur rural, qui passerait de 49 à 230 kilovolts.

Des «hideux pylônes» d’acier de 35 m de haut remplaceraient les pylônes de bois actuel qui «se fondent littéralement dans le paysage», souligne la requête.

Une image des pylônes de bois actuels à Shefford. (GNR Shefford)

«Il est incontestable et évident que cet ouvrage consiste en une aggravation de la situation actuelle que doit subir la demanderesse, ce qui est contraire à la loi», dit la demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire et pour ordonnances d’injonction interlocutoire et permanente.

«Bien que la demanderesse [GNR Shefford] ait depuis longtemps avisé la défenderesse [Hydro-Québec] et la mise-en-cause [Shefford] de sa position, ces dernières refusent d’agir.»

Paul Sauvé n’a pas rappelé La Voix de l’Est. Son avocat, Me Robert Jodoin, indique que la requête n’invoque pas d’urgence. «On se garde une porte d’ouverte pour discuter des échéanciers.»

Il fait remarquer que son client n’aurait pas le droit d’installer de telles structures sur son domaine en vertu de «l’aspect patrimonial».

Le maire de Shefford n’a pas voulu commenter cette procédure. «On va en prendre connaissance comme il faut et aviser les gens du conseil municipal», dit Éric Chagnon.

Hydro-Québec mentionne de son côté que cette action judiciaire lui semble «prématurée étant donné le stade auquel est rendu le projet», dit Caroline Des Rosiers, porte-parole et conseillère stratégique en communication d’entreprise à la société d’État.

«Les travaux ne sont pas commencés. D’ailleurs, le début de la construction est prévu pour l’automne 2026. Actuellement, nous sommes toujours dans la phase de cueillette de renseignements pour préciser les besoins. L’ingénierie de détail est en cours.»

«Pendant les prochains mois, nous réaliserons des études géotechniques chez certains propriétaires qui sont avertis au préalable de nos interventions.»

Mme Des Rosiers ajoute que «la reconstruction de la ligne de Cleveland-Waterloo constitue un projet essentiel pour la modernisation du réseau de transport de la région».

«Il est requis pour répondre à la demande croissante d’électricité des citoyens et entreprises de la région de l’Estrie et assurer la fiabilité du réseau.»

Champs magnétiques

La demande judiciaire fait également valoir que les installations projetées posent des risques pour les «actionnaires, administrateurs et employés» de GNR Shefford qui travailleront à proximité puisque «les champs magnétiques de basse fréquence des lignes de haute tension présentent des risques réels pour la santé».

Elle cite à cet effet le Dr Paul Héroux, enseignant en toxicologie et sur les impacts sanitaires des ondes électromagnétiques à la faculté de médecine de l’université McGill dont les déclarations sont, elles aussi, controversées.

Le Dr. Paul Héroux. (Jessy Brown/La Voix de l'Est)

Selon l’Organisation mondiale de la santé, «les données actuelles ne confirment en aucun cas l’existence d’effets sanitaires résultant d’une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité».

De son côté, l’Institut national de santé publique du Québec souligne qu’«aucun effet néfaste sur la santé à court ou à long terme n’a été démontré pour des expositions aux radiofréquences respectant les limites établies par les organismes réglementaires».

Paul Sauvé plaide que les fils pourraient être enfouis, une option déjà rejetée par Hydro-Québec, qui a fait valoir les coûts et des contraintes techniques.

Il allègue bien que les lignes projetées causeraient «un préjudice sérieux et irréparable pour la demanderesse et l’ensemble de la population».

Craintes

Son entreprise, GNR Shefford, doit pour sa part voir le jour en 2024 afin de traiter 28 000 tonnes de résidus agricoles à sa première année d’activité pour les transformer en biogaz, qui sera ensuite injecté dans le réseau de pipeline de la compagnie Énergir, qui passe sur le terrain.

Plusieurs citoyens de Shefford craignent les émanations toxiques, l’impact sur la circulation routière et les risques de contamination de ces futures installations dont le coût est estimé à entre 25 et 27 M$.

Une pétition contre GNR Shefford a récemment recueilli plus de 900 signatures de personnes qui appréhendent une activité davantage industrielle qu’agricole.

Mais selon le promoteur, le projet est sécuritaire et conforme aux normes en vigueur en matière de qualité de l’air, de qualité de l’eau des puits, de pollution sonore et de pollution odorante.

L’installation de lignes de haute tension n’affecterait pas les opérations de GNR Shefford, précise Me Robert Jodoin.