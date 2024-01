Du bénévolat auprès d’aînés en échange d’un logis

Lorsque Anthony Demers, directeur des ressources humaines du Groupe Patrimoine, a annoncé être à la recherche d’un étudiant pour participer à un projet intergénérationnel en résidence pour aînés, Olivier y a vu la parfaite opportunité de quitter le nid familial.

En échange d’une dizaine d’heures par semaine de bénévolat, il est logé gratuitement à la résidence Marc-Aurèle, incluant deux repas par jour et les commodités de l’immeuble. «Je le voyais vraiment comme une façon d’avoir un peu d’autonomie et de le vivre pendant mon université sans avoir les grosses dépenses qui sont engendrées avec cette autonomie», raconte Olivier.

Catherine Boisvert directrice adjointe de la résidence Le Marc-Aurèle et Olivier Dufour, étudiant-résident, en entrevue avec Le Soleil. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Mais «ce qui t’a amené n’est pas nécessairement ce qui te fais rester», résume Catherine Boisvert, la directrice adjointe du Marc-Aurèle. Depuis son arrivée en juillet dernier, Olivier a créé de précieuses relations avec ses voisins d’appartement et prend réellement part au milieu de vie de la résidence. La partie qu’il préfère de son quotidien en résidence : «les mercis à la fin de chaque activité et les gros sourires quand ils me voient dans l’ascenseur».

«C’est sûr que ça sort de l’ordinaire! Quand je le dis aux gens, ça leur prend un petit deux minutes a comprendre ce que je fais.» — Olivier Dufour, étudiant-bénévole et résident au Marc-Aurèle

Vu le succès du partenariat avec Olivier au Marc-Aurèle, le Groupe Patrimoine poursuit donc l’implantation du programme dans une autre de ses résidences située à L’Ancienne-Lorette, Les Pionniers.

«Maintenant qu’on a vu les retombées que ça peut avoir dans les milieux de vie, je suis certain que de plus en plus de résidences vont l’implanter», indique Anthony Demers, qui pilote le projet. Il espère que deux autres résidences du groupe, situées à Warwick et à Longueuil, pourront bientôt prendre part au programme.

Gagnant pour tout le monde

Étudiant en administration des affaires, Olivier développe une foule de compétences qui lui seront utiles sur le marché du travail. Son bénévolat lui a permis de développer sa confiance et ses talents de communicateur, dit-il. «Ça m’a vraiment aidé à avoir de la confiance avec des personnes que je ne connais pas et à sortir de ma zone de confort.»

Olivier Dufour étudie au baccalauréat en administration des affaires. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Mais le programme ne profite pas qu’à Olivier, bien au contraire. Sa présence permet de briser l’isolement des aînés, que ce soit à l’heure du repas ou grâce à des activités ludiques. La présence d’un universitaire ou d’un cégépien est l’occasion idéale pour ces aînés de partager leurs connaissances et de raconter leurs mille et unes histoires marquantes.

«Dans notre clientèle, on a des gens qui ont du savoir, qui ont eu une vie avant nous et qui peuvent transmettre leurs connaissances.» — Nathalie Paré, directrice général du Groupe Patrimoine

Les «étincelles et les sourires» des résidents témoignent de leur bonheur, assure Nathalie Paré. «Ils sont rendus très proche d’Olivier et ils se sentent vraiment en sécurité».

Du côté de l’employeur, l’intégration du bénévole se fait très naturellement s’il est bien choisi, se réjouit Mme Paré.

Un rôle sur mesure

Les responsabilités qu’occupera le prochain étudiant à être recruté pourra s’adapter à ses passions et ses forces, soulignent les responsables du programme. Cuisine, sports, artisanat ou culture, il y a des activités pour tous les goûts. «On veut que ce soit aligné avec les passions [de l’étudiant], parce qu’on veut qu’il ait du plaisir», explique Anthony Demers.

Au-delà d’un employé conventionnel, l’étudiant bénévole prend pleinement part au quotidien de la résidence, ajoute le gestionnaire du programme. «En vivant dans le milieu, il développe une relation avec les résidents et devient une personne référence. Les gens le voient comme un membre à part entière dans le milieu de vie.»

Au-delà d'un bénévole ou d'un employé, Olivier prend pleinement part au milieu de vie. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Pour choisir la bonne personne, Anthony Demers s’est concentré davantage sur la personnalité des étudiants que sur leur curriculum vitae. Avant même le début de son entrevue, Olivier s’était démarqué par son entregent, se souvient le directeur de ressources humaines.

«Déjà à sa première venue à la résidence, il saluait tout le monde, il avait un beau sourire et il avait une belle présence. C’est exactement ça qu’on voulait ajouter dans le milieu de vie», raconte Anthony Demers.

Une semaine type

Au cours d’une semaine typique, Olivier passe du temps avec les résidents autonomes, comme avec ceux souffrant de troubles cognitifs.

Cet hiver, il passera quatre heures par semaine à discuter avec les résidents lors des heures de repas. Dans les derniers mois, il effectuait le service aux tables. Mais les rencontres étaient si fructueuses que la formule a été modifiée pour permettre au jeune homme de passer plus de temps assis avec ses colocataires.

Cet hiver, Olivier passera encore plus de temps à discuter avec les résidents lors des repas. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Chaque mercredi, Olivier anime un quiz avec un petit groupe de fidèles qui activent leurs méninges. Il passe également quelques heures dans la section pour les personnes souffrant de troubles cognitifs, où il anime des exercices pour leur corps et pour leur cerveau. Le jeune homme n’avait aucune expérience avec une clientèle aux troubles cognitifs, mais il a vite appris à s’amuser avec elle.

Puis arrive le tant attendu bingo du vendredi que l’étudiant anime avec rigueur — on ne rigole pas avec le bingo, observe-t-il. Cet hiver, une nouvelle activité musicale s’installe chaque dimanche au Marc-Aurèle, ce qui permettra à Olivier d’effectuer quelque pas de danse avec les résidents, une activité qui sera sans doute très prisée.

Le programme Échanges entre générations a été mis sur pied par le Secrétariat à la jeunesse en 2018 afin de «favoriser le dialogue entre les générations».