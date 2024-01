Sept trucs d’experts pour «survivre» à la fin des pesticides

Plusieurs trucs et astuces permettent de jardiner sans avoir à recourir aux pesticides traditionnels, désormais interdits dans plusieurs municipalités. (123RF, vadymvdrobot)

La Ville de Québec a récemment imité plusieurs municipalités de la province en annonçant qu’elle adoptera au printemps un règlement interdisant les pesticides sur son territoire. La vente au détail des produits contenant du glyphosate — dont l’herbicide Roundup — et l’insecticide tétraniliprole sera prohibée du même coup.

Seuls les biopesticides (fabriqués à partir de microorganismes vivants) seront permis dans les commerces au détail et les jardineries. Toutefois, il restera possible de réclamer une dérogation auprès de la Ville pour appliquer des pesticides normalement interdits, en dernier recours.

Malgré ces mesures, les jardiniers amateurs ne sont pas désarmés pour autant dans le combat pour garder leurs espaces verts en santé, grâce aux conseils suivants. Même en hiver, il faut bien se préparer à la prochaine saison estivale…

1) Désinfectez vos outils

Il est recommandé de nettoyer les instruments de jardinage et de coupe à l’aide de produits désinfectants ou d’alcool à friction.

«Désinfectez vos outils de taille après chaque utilisation sur des plantes atteintes de maladies, puis évacuez les déchets à l’extérieur du jardin. Avec ça, on se limite déjà énormément de problèmes», promet Johann Girault, agronome et directeur général des Urbainculteurs, un organisme sans but lucratif d’agriculture en ville.

2) Choisissez des plantes plus appropriées

«Si vos plantes sont sujettes aux maladies, aux champignons ou aux insectes, je suggère de les éliminer pour planter quelque chose de résistant», indique Mathieu Hodgson, chroniqueur horticole au Soleil.

Par exemple, si votre rosier souffre de la tache noire (une maladie fongique répandue), remplacez-le par d’autres espèces de rosiers qui en sont protégées.

Peut-être faudra-t-il apprendre à voir sa pelouse parsemée de davantage de ces pissenlits qu’on «adore ou qu’on adore haïr», comme le dit Johann Girault des Urbainculteurs? (Jessica Garneau/Archives, La Tribune)

3) Repensez votre pelouse

«Il existe des pratiques écologiques pour garder des pelouses très acceptables, comme ajuster la fréquence et la hauteur de la tonte, préparer des semis pour les espaces clairsemés, etc. Toutefois, il ne faut pas essayer d’atteindre l’apparence d’un vert de golf», explique Lili Michaud, agronome urbaine et conférencière.

«Mais ça, c’est un travail qui se passe entre les deux oreilles. On doit apprendre à accepter la diversité, car la monoculture n’existe pas dans la nature», nuance-t-elle.

On suggère une variété de graminées, de trèfles, du thym, des petites violettes pour remplacer la pelouse. Une sorte de pré fleuri qui, s’il nécessite un investissement initial et des soins pendant les deux premières années, s’entretiendra pratiquement seul par la suite.

4) Agrandissez vos jardins

«Utilisez vos terrains en ville et en banlieue pour des espaces consacrés aux légumes, aux fruits et aux fines herbes», poursuit Mme Michaud.

Pas seulement dans la cour arrière, en façade aussi. «C’est maintenant permis dans plusieurs endroits de cultiver des plantes comestibles devant chez soi. Du coup, on a moins besoin de tondre et de fertiliser», ajoute-t-elle.

5) Apprenez à tolérer les insectes

«Les fameuses bibittes! Il faut leur développer une certaine tolérance, estime M. Girault. Quand un jardin est diversifié avec des plantes variées ainsi que des habitats pour la faune et les oiseaux, un écosystème se développe et permet de limiter naturellement les populations de fourmis, de perce-oreilles et compagnie.»

Le choix judicieux des espèces de plantes peut s'avérer crucial pour mieux combattre les maladies et les insectes ravageurs. (Photoguns/123RF)

6) Mettez la main à la terre

Pour lutter contre la maladie ou les mauvaises herbes, il suffit parfois de remplacer les produits chimiques par de l’huile de coude. «Sans Roundup, vous devrez peut-être enlever quelques mauvaises herbes à la main. On se met à quatre pattes et on arrache. Ce n’est pas dramatique», rassure M. Hodgson.

7) Utilisez des biopesticides en «avant-dernier» recours

«On ne peut pas comparer des pesticides toxiques avec d’autres à faible impact. Ce n’est pas le but de l’approche écologique. Ce sont les pratiques qu’il faut changer, pas les produits», considère Mme Michaud.

La clé est donc de créer les conditions favorables à un sol en santé. «On revient toujours aux bonnes pratiques du jardinier : mettre la bonne plante au bon endroit, favoriser une bonne terre, l’enrichir année après année avec du compost. Bref, la base pour ne pas avoir à intervenir avec de gros produits», renchérit M. Girault.

Si une infestation persiste, les biopesticides à faible impact continuent d’être autorisés. Ils sont «tout à fait utiles et efficaces», assure l’expert, sans toutefois être une panacée.

Laisser faire la nature

En conclusion, Mathieu Hodgson se fait rassurant pour ceux qui s’inquiètent de la santé de leurs espaces verts.

«Je pense que [l’interdiction des pesticides] ne va changer à peu près rien. Si on jardine en laissant la nature faire les choses, souvent les problèmes qui nécessiteraient des pesticides disparaissent d’eux-mêmes», conseille-t-il.