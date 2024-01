Vers une oasis de ciel étoilé à Granby

Un groupe de citoyens porte notamment ce projet. Afin d’en apprendre davantage à ce sujet, un déjeuner-conférence aura lieu au Zoo de Granby le 13 février.

Le projet d’oasis urbaine de nuit étoilée a pris naissance en 2019 à Sherbrooke. On a ciblé le parc du Mont-Bellevue pour aménager une zone protégée permettant aux citoyens «de renouer avec un ciel étoilé de qualité». En 2022, l’initiative a obtenu l’accréditation de l’Urban Night Sky Park de l’International Dark Sky Association.

On souhaite reproduire un projet similaire à Granby. Comme dans bien des municipalités, la pollution lumineuse y est toutefois omniprésente.

«L’avènement de la technologie DEL contribue à son augmentation, car elle émet plus de lumière bleue. Cela perturbe le rythme circadien des organismes vivants (humain, faune et flore) et réduit l’observation du ciel étoilé. De plus, sur la planète, les zones de noirceur de qualité se font de plus en plus rares», fait valoir le Regroupement Environnement Haute-Yamaska (REHY), un des acteurs derrière le projet d’oasis de ciel étoilé à Granby.

Conférence

Afin de faire progresser le projet d’oasis à Granby, le REHY tient un déjeuner-conférence le 13 février. L’événement aura lieu au pavillon corporatif du Zoo de Granby dès 8h15. Chaque personne devra débourser 20 $ pour assister à cette conférence (incluant le déjeuner). L’inscription doit être faite avant le 29 janvier par le biais du site de la Fondation SETHY.

La professeure et chercheuse en ciel étoilé Johanne Roby, qui a participé au projet d’oasis à Sherbrooke, présentera alors les nombreux enjeux et impacts liés à la pollution lumineuse.

«Depuis des millénaires, de nombreuses espèces animales et végétales se fient aux cycles de lumière naturels du jour et de la nuit pour survivre. La lumière artificielle est venue perturber ces cycles. La lumière bleue est particulièrement dérangeante. Ce n’est donc pas seulement la quantité de lumière qui est importante à contrôler, mais aussi sa couleur», indique Johanne Roby.

La spécialiste en ciel étoilé, Johanne Roby, animera la conférence le 13 février. (Facebook)

Outre les répercussions sur la santé humaine, la faune et la flore, la spécialiste abordera aussi les «étapes permettant l’établissement d’une telle zone protégée et le processus conduisant à une accréditation». Elle parlera également de l’importance de la «sensibilisation et l’implication de toute la communauté dans la protection de l’intégrité nocturne.» Pour de plus amples renseignements à propos du projet sherbrookois, consulter le site dédié au projet.