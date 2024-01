Poursuite de Jonathan Bettez: le procureur général jette du lest

Jonathan Bettez, Me Jessy Héroux et André Bettez au Palais de Justice de Montréal. (Éric Faucher)

Parmi les preuves que veut obtenir l’avocat des demandeurs dans ce dossier, Me Jessy Héroux, on retrouve entre autres les notes de calepins de l’enquêtrice Chantal Daudelin lors de la découverte des ossements de Cédrika Provencher en 2015, les enregistrements de l’écoute électronique effectuée sur la famille Bettez et plusieurs autres.

Changement de ton

Auparavant, les avocats du procureur général du Québec (PGQ) et de la SQ refusaient de remettre aux plaignants ces documents névralgiques, prétextant la protection des techniques d’enquête policière, surtout face à celui qui est toujours considéré comme le «principal suspect» du meurtre de la fillette.

Tout a changé, mardi, alors que le juge Gregory Moore a donné le ton en émettant une première ordonnance concernant le témoignage de Chantal Daudelin, responsable de l’enquête sur la disparition de Cédrika Provencher entre 2013 et 2019. Celui-ci avait ordonné que l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de la policière se poursuivent à huis clos, sans les Bettez, mais avec la présence des journalistes.

Après avoir demandé la suspension des travaux afin de consulter le commandement de la SQ, les avocats de la défense, Me Ruth Arless-Frandsen et Me Valérie Lamarche, ont décidé de négocier avec la partie adverse. Les journées de mercredi et jeudi ont donc laissé place à des pourparlers entre les deux camps qui semblent se dérouler rondement.

«On en est à dénouer un nœud gordien», un problème qui ne présente pas de solution apparente en quelque sorte, avait laissé tomber Me Héroux avant d’entrer en salle de cour, jeudi après-midi. Quelques minutes plus tard, il en ressortait avec ses clients, Huguette Drouin, André Bettez et leur fils Jonathan, en se disant persuadé que l’audition devrait se terminer vendredi en fin de journée.

Est-ce que la SQ préfère transmettre ces documents jugés privilégiés directement aux plaignants plutôt qu’ils soient soumis à une ordonnance du juge Moore et puissent en plus être entendus par les journalistes? Pour le moment, on ne peut que spéculer, mais ce changement d’attitude soudain le laisse présager.

Après deux passages éclair dans la salle de cour, seulement pour demander un peu plus de temps pour la poursuite des négociations, l’honorable Gregory Moore a suspendu les audiences jusqu’à vendredi matin. Celui-ci a souligné qu’une entente entre les deux parties était la meilleure manière de dénouer l’impasse.

Rappel des faits

Le 29 août 2016, les policiers procèdent à l’arrestation de Jonathan Bettez ainsi qu’à une perquisition au sein de l’entreprise familiale, Emballage Bettez. L’homme est mis en accusation pour la possession et la distribution de pornographie juvénile, mais fait aussi figure de principal suspect dans la disparition de Cédrika Provencher survenue en 2007.

Jonathan Bettez est finalement blanchi des accusations en lien avec la pornographie juvénile en octobre 2018 et ne sera jamais inculpé dans le dossier de Cédrika Provencher. En 2019, alléguant avoir été traités injustement par les policiers et les procureurs, celui-ci et sa famille déposent une poursuite civile de 10 millions de dollars.

C’est dans le cadre de cette dernière poursuite que des audiences préliminaires se tiennent, cette semaine, à la Cour supérieure. Celles-ci portent sur la divulgation de documents au cœur de l’enquête sur la disparition de la fillette qu’a toujours refusé de dévoiler la SQ au public, mais surtout à celui que le corps policier considère encore comme le «principal suspect» dans cette enquête, Jonathan Bettez.

Ce n’est qu’une fois que ces objections auront été traitées par la cour, ou auront fait l’objet d’une entente entre les deux parties, qu’une date pourra être fixée pour l’ouverture du procès civil intenté par la famille Bettez.

Dans ce dossier, des interrogatoires préalables doivent toujours être menés avec deux hauts gradés de la SQ actifs au cours de l’affaire Cédrika Provencher, Jean Lafrenière et l’ancien directeur général du corps de police, Martin Prud’homme.