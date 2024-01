Plein la vue… et les papilles à la microbrasserie de L’Isle-aux-Coudres

Éric Desgagnés (à droite), accompagné de son fils Pierre-Louis et de sa fille Élisabeth, tous deux impliqués dans l'entreprise familiale. (Félix Lajoie/Le Soleil)

Le projet de restaurant, microbrasserie, bar et salon de quilles, qui devait d’abord accueillir ses premiers clients en juillet 2023, a été retardé à plusieurs reprises. Quelques problèmes sont venus retarder les avancées, notamment la présence d’un droit de servitude d’Hydro-Québec dans le stationnement.

«Vous savez, on est sur une île, donc dès qu’il nous manque quelque chose, qu’un morceau ne fait pas, on descend au chantier maritime pour voir s’ils ne peuvent pas nous dépanner, sinon on doit prendre le traversier», ajoute M. Desgagnés en guise d’exemple.

De manière surprenante, ces retards et le problème de servitude ont apporté des bénéfices aux projets, assure l’homme d’affaires, qui est également propriétaire de la Cidrerie Vergers Pedneault, du restaurant Le Corylus et d’Aux Fruits du Biscuitier.

Le restaurant disposera d'une vue sur les villages de Saint-Joseph-de-la-Rive et des Éboulements, avec les montagnes en arrière-plan. (Félix Lajoie/Le Soleil)

«L’architecte a dû refaire les plans pour replacer une partie du bâtiment, donc il a ajouté un deuxième étage avec une mezzanine, ce qui va donner aux clients du restaurant un point de vue incroyable sur les bateaux qui arrivent sur le fleuve», explique-t-il.

La construction de cette salle à manger comptant près de 200 places avec vue imprenable sur le Saint-Laurent est toujours en cours. Elle devrait accueillir ses premiers clients en mai.

«C’est déjà isolé. Quand la toiture et les fenêtres vont être installées, ça va aller vite», soutient avec confiance M. Desgagnés malgré les retards déjà accumulés.

2,2 millions investis

Pour l’instant, les clients du restaurant sont servis dans l’espace-bar et salon de quilles, dont une partie sera réaménagée en boutique lorsque la «vraie» salle à manger sera complétée.

Le bâtiment de deux étages qui accueillera la future salle à manger a été construit comme une extension de l'ancienne bâtisse réservée au salon de quilles. (Félix Lajoie/Le Soleil)

«On est ouvert depuis le 22 décembre, mais on n’avait pas encore de ventilation dans la cuisine, donc on ne pouvait pas faire de friture, on était limités aux pizzas et club sandwichs», indique M. Desgagnés.

Le menu complet a été dévoilé à la clientèle samedi dernier. De style bistro, il contient tous les classiques, de la pizza au burger, du général tao au bol poké, en passant par les côtes levées et les fish and chips.

La construction de l’espace de production devrait débuter dès le printemps. Au total, c’est près de 2,2 millions qui ont été investis dans le projet, soit le plus gros investissement de la famille Desgagnés jusqu’à présent.

Miser sur son réseau

La microbrasserie L’Étale propose déjà trois bières, soit une blonde, une blanche et une rousse, toutes brassées et mise en bouteilles par la microbrasserie Menaud. D’ailleurs, le modèle d’affaires de l’entreprise sera totalement différent des deux autres brasseries charlevoisiennes.

Le restaurant L'Étale fonctionne présentement dans le bar-salon de quilles fraichement rénové. (Microbrasserie L'Étale)

«Notre but ce n’est pas d’exporter partout au Québec, mais bien de miser sur notre réseau de distribution déjà existant», explique M. Desgagnés, dont les différents produits du verger sont déjà en vente dans quelques boutiques de la région de Québec.

D’après l’homme d’affaires, puisque les gens connaissent déjà la qualité de leurs produits, ils n’hésiteront pas à essayer leurs bières.

Les paysages de l'Isle, ainsi que le rendu final du bâtiment, ornent les bières de la microbrasserie L'Étale. (Félix Lajoie/Le Soleil)

«Nous on veut commercialiser les beaux paysages de L’Isle-aux-Coudres, on a plusieurs design de canettes pour une même sorte de bière», souligne M. Desgagnés. Il ajoute que la production de bières sur place devrait commencer à la fin de 2024.

Des fruits et des grains «en économie circulaire»

Les recettes des trois premières bières ont été élaborées par Luc Boivin, ancien brasseur pour Dieu du Ciel et ancien propriétaire-fondateur de la Microbrasserie des Beaux Prés.

M. Boivin devrait accompagner deux des fils de M. Desgagnés au fil des prochains mois dans la création des autres bières afin de leur enseigner les ficelles du métier.

«On veut se distinguer avec des bières sûres, qui vont utiliser des produits de notre verger: des pommes, des cerises, des mûres.» — Éric Desgagnés

Un dernier bâtiment reste à ériger. Il s'agit de l'espace de production de bières, à gauche de l'image. (Microbrasserie L'Étale)

L’entreprise compte également créer une petite «économie circulaire», en réutilisant les rejets de production de la bière dans le processus de création de la biscuiterie.

«On va utiliser la drêche à nos installations de la Biscuiterie. Avec ça on va être capable de faire de la chapelure. Mais les délais sont courts : il faut sécher la drêche assez vite. Donc on est en train d’apprendre les processus», soulève M. Desgagnés.

L’étale?

«Les gens du continent» – comme disent les insulaires – s’interrogent probablement à savoir… mais qu’est-ce que l’«étale», au juste? C’est la courte période pendant laquelle le niveau des eaux est immobile entre deux marées.

«Les gens nous le disent souvent: le rythme de vie n’est pas pareil sur l’Isle. Ça va plus lentement, il faut attendre le traversier, on n’est pas dans le va-et-vient du trafic et des sorties.» — Éric Desgagnés

Comme le temps qui s’arrête lorsque le sablier est à l’horizontale, L’Étale sera l’endroit pour s’arrêter, «relaxer et vivre au rythme de L’Isle-aux-Coudres» le temps d’une ou deux consommations, indique la fille de M. Desgagnés, Élisabeth, qui est responsable de la gestion de projet et des ressources humaines.

Ouvert à l’année

«Je l’ai dit aux gens de l’Isle, huit mois par année, ça va être à nous cet endroit», lâche M. Desgagnés, comme quoi l’établissement est plus qu’un simple attrait touristique.

La plupart des restaurants et attractions de L’Isle-aux-Coudres sont fermés durant la période hivernale. Pour sa part, L’Étale prévoit rester ouverte 7 jours sur 7, 12 mois par année.

«Même pour Charlevoix c’est exceptionnel, va à Baie-Saint-Paul et La Malbaie le lundi ou mardi, il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés», renchérit Élisabeth Desgagnés.

Éric Desgagnés avec deux de ses quatre enfants, Pierre-Louis et Élisabeth. Pierre-Louis est responsable du secteur agricole et environnemental de l'entreprise. (Félix Lajoie/Le Soleil)

Avec trois de ses quatre enfants bien impliqués dans l’entreprise, Éric Desgagnés dit ne pas craindre la pénurie de main-d’œuvre.

«On est aussi capable d’héberger des travailleurs d’autres régions du Québec, donc ça, c’est aussi un gros avantage. Des jeunes viennent passer l’été ici pour travailler», explique-t-il.

En plus du bar, restaurant, et salon de quilles, L’Étale comportera aussi une section «pour jeunes» avec jeux de société et consoles de jeux vidéo. Le petit local sera ouvert aux touristes autant qu’aux locaux.