L’établissement de santé, qui emploie plus de 3500 personnes, termine en deuxième position de ce réputé classement. L’entreprise Hershey Canada et l’Université Brock complètent le top 3 du palmarès annuel.

«C’est une médaille d’argent qui mérite d’être célébrée parce qu’elle appartient à tout le personnel, le personnel médical, les apprenant.e.s et les bénévoles du CHEO, a réagi Alex Munter, président-directeur général. Je vous remercie pour l’ardeur, l’expertise et le dévouement dont vous faites preuve dans le travail que vous accomplissez auprès des enfants et de leurs familles.»

Bon an mal an, l’institution qui vient de souligner son demi-siècle d’existence aide un demi-million d’enfants et adolescents de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec, du Nunavut et du nord de l’Ontario. On y compte quelque 75 000 visites aux urgences et 180 000 consultations externes par année.

Sur le réseau social X, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a souligné cet accomplissement notamment en disant être reconnaissant envers ceux «qui travaillent à CHEO et ont à coeur d’aider nos enfants», qualifiant le tout de «grande victoire pour «ÉquipeOttawa».

Fait à souligner, trois autres employeurs dont le bureau principal est basé dans la région d’Ottawa-Gatineau se retrouvent dans le top 10 national, soit Élections Canada (4e), Parcs Canada (9e) de même que Pêches et Océans Canada (10e).

L’Université Carleton (12e), la Banque du Canada (15e) et Transports Canada (47e) sont parmi les employeurs de la région de la capitale nationale qui se taillent une place dans les 50 premières positions.

Ottawa y est, pas Gatineau

Si la Ville de Gatineau ne se retrouve pas dans le classement des 300 meilleurs employeurs, contrairement à d’autres villes québécoises dont Québec, Laval et Sherbrooke, la Ville d’Ottawa, avec ses 12 900 employés, pointe quant à elle au 198e rang.

La Ville d'Ottawa, qui compte plus de 12 800 employés, se retrouve elle aussi parmi les 300 meilleurs employeurs au pays, selon Forbes. (Simon Séguin-Bertrand/Archives, Le Droit)

En santé, l’Hôpital d’Ottawa (216e) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (259e) y sont également.

Le palmarès de Forbes est établi à partir de données de sondage auprès d’employés de partout au pays. Près de 40 000 participants d’organisations comptant plus de 500 employés ont été invités à évaluer certains aspects de leur employeur, tels que la compétitivité des salaires, le climat de travail les opportunités de progression de carrière, la diversité parmi les cadres, etc.