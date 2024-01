Le cardinal Lacroix dénoncé pour agression sexuelle

Une demande de modification de la demande introductive d’instance a été déposée jeudi par les avocats qui pilotent le recours collectif contre le Diocèse de Québec.

Quelque 46 présumées victimes supplémentaires se sont manifestées depuis que le recours a été autorisé au printemps 2022.

À ce jour, 147 personnes ont dénoncé avoir été agressées sexuellement par plus d’une centaine de prêtres ou membres du personnel du Diocèse, dont certains ont fait plusieurs victimes, et ont fait partie du haut clergé de Québec.

Une quinzaine de présumés agresseurs ont aussi été ajoutés aux documents judiciaires, déposés au Tribunal jeudi.

Le Cardinal Lacroix, âgé de 66 ans, figure maintenant sur la liste. Depuis le début de cette tourmente, l’archevêque de Québec n’avait pas été dénoncé. Il s’est même exprimé dans les médias à quelques reprises concernant le recours collectif.

Sans formuler d’excuses publiques, il disait travailler en coulisse afin de rebâtir la confiance des membres du Diocèse.

Selon le document de cour, le Cardinal Lacroix aurait agressé sexuellement une victime de 17 ans dans les années 1987 et 1988, son identité demeure protégée. Dans le cas du primat de l’Église canadienne, on parle d’attouchements, de fellation et de pénétration.

Mgr Lacroix a été ordonné diacre le 25 mars 1988 par la paroisse Saint-Antoine de Padoue, dans le Diocèse de Manchester. Il est devenu prêtre le 8 octobre de la même année, en la paroisse Notre-Dame-de-Recouvrance, de l’Archidiocèse de Québec.

D’autres défendeurs

Avec la modification à cette demande introductive d’instance, le cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats souhaite ajouter plusieurs défenderesses aux côtés du Diocèse: Séminaire de Québec, l’Œuvre du Grand séminaire de Québec, le Collège François-de-Laval (Petit Séminaire de Québec) et l’Assurance mutuelle des Fabriques du Québec.

Tous ces acteurs devront donc payer la facture, dans le cas où une somme réparatrice est exigée.

«Selon les chiffres publics de Revenu Canada, l’ensemble des actifs connus de ces Défenderesses comptabilisent près de 311 millions de dollars», soulève le cabinet d’avocats.

L’action collective est portée par Gaétan Bégin et Pierre Bolduc, deux hommes qui disent avoir vécu de nombreuses agressions sexuelles aux mains du curé de leur paroisse respective, en Beauce et dans la région de Thetford Mines, alors qu’ils étaient âgés entre 12 et 17 ans. Les deux prêtres sont aujourd’hui décédés.

Après Mgr Ouellet

Au moment de déposer la demande introductive d’instance du recours collectif pour la première fois, en août 2022, le nom du cardinal Marc Ouellet figurait parmi les agresseurs allégués.

Une ancienne stagiaire agente de pastorale affirme avoir subi des attouchements sexuels entre 2008 et 2010 de la part de celui qui était à ce moment archevêque de Québec.

Le cardinal Ouellet, actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, nie fermement les accusations qu’il juge même «diffamatoires».

«Ayant pris connaissance des fausses accusations portées à mon encontre par la plaignante, je nie avec fermeté avoir eu des gestes inappropriés sur sa personne», a affirmé Mgr Ouellet dans une déclaration publiée sur le site d’information du Vatican, au travers de la crise médiatique.

Plus de détails à venir.