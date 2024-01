La maladie d’Alzheimer touchera de plus en plus de monde d’ici 15 ans

La maladie d’Alzheimer est un trouble neurocognitif, mais il est faux de dire que tous les troubles neurocognitifs correspondent à l’Alzheimer. Cette maladie, qu’on a longtemps considérée comme une pathologie qui ne touche que les aînés, est la plus répandue des TNC et représente environ 70% des cas.

«Après 60 ans, 5 à 8 % de la population pourrait être atteinte d’un trouble neurocognitif à un moment ou un autre du reste de sa vie», estime l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En règle générale, les premiers symptômes de la maladie apparaissent après 65 ans, mais il existe des personnes qui développent de l’Alzheimer précoce dès l’âge de 30 ans. «Plus le diagnostic arrive tard, moins la maladie va progresser rapidement», de mentionner la directrice générale de la Société Alzheimer du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Hélène Boily.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on parle d’Alzheimer précoce lorsque les symptômes font leur apparition avant l’âge de 65 ans. Les personnes de moins de 65 ans représentent 2 à 8% des cas de troubles neurocognitifs précoces, et on estime qu’environ 28 000 Canadiens en seraient atteints.

Il n’est pas toujours évident de déceler l’Alzheimer, car c’est une maladie qui présente un éventail de symptômes, les premiers étant bien évidemment l’altération de la mémoire à court terme, les répétitions et la désorientation. Bien souvent, ce sont d’ailleurs les proches et l’entourage du malade qui s’en rendent compte en premier.

« Mais ça peut être très varié. Les gens pensent que, quand ils commencent à oublier des choses, c’est l’Alzheimer, mais pas nécessairement. C’est vraiment quand on commence à faire des choses étranges, comme serrer le lait dans le garde-manger, note Hélène Boily. C’est une maladie à plusieurs volets, des fois ça peut commencer très tranquillement. »

Évolution

«À un moment donné, le cerveau ne fait plus fonctionner certaines parties, donc les gens vont décéder de différentes maladies qui ne sont pas nécessairement reliées avec Alzheimer», avance Hélène Boily.

Mais il existe des médicaments qui peuvent atténuer certains symptômes, et ils seront ajustés en fonction de l’état de la personne au fil des ans. Il n’y a cependant pas de médicaments qui peuvent guérir la maladie.

«Les traitements existants arrivent à éviter un déclin cognitif pendant quelque temps chez certains patients. Il existe toutefois de nouveaux médicaments à l’étude qui pourraient être plus efficaces, sans pour autant guérir. Le meilleur “traitement” est encore la prévention», note le MSSS.

«L’Alzheimer, ça peut frapper tout le monde, c’est la maladie aux multiples visages. Ça peut être la vieillesse aussi. Ce qu’il faut faire, c’est aller voir son médecin et passer des tests cognitifs, pour avoir l’heure juste et ne pas s’autodiagnostiquer.» — Hélène Boily, directrice générale de la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il y a de nombreux facteurs de risques qui peuvent faciliter son apparition, comme le tabagisme, l’obésité, la dépression, l’isolement social ou encore la pollution atmosphérique, il n’y a aucun moyen de déterminer si une personne développera de la démence un jour, même le facteur génétique.

Selon la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, «la plupart des cas de maladie d’Alzheimer sont sporadiques, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas héréditaires. Seuls de rares cas de la maladie d’Alzheimer sont héréditaires (ou “familiaux”), ce qui représente de 2 à 5 % de tous les cas.» Les femmes seraient aussi davantage susceptibles de développer la maladie.

Adopter de saines habitudes de vie peut également aider à prévenir l’Alzheimer, comme manger sainement, faire du sport, ne pas fumer, ne pas consommer trop d’alcool, se maintenir stimulé intellectuellement, etc.

Aide médicale à mourir

Les personnes souffrant de troubles neurocognitifs pourront bénéficier de l’aide médicale à mourir grâce à des modifications apportées à la Loi concernant les soins de fin de vie et le projet de loi 11, adopté le 7 juin dernier, qui prévoit la possibilité pour une personne ayant un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins de faire une demande anticipée.

«Tant que la personne a la capacité de consentir et reconsentir le jour où elle recevra l’aide médicale à mourir [elle peut faire la demande]. À l’heure actuelle, si la personne a perdu cette capacité à consentir, souvent aux stades avancés de la maladie, elle ne peut pas en bénéficier», a commenté le MSSS.

Ces dispositions ne sont cependant pas encore en vigueur. La date sera déterminée par un décret du gouvernement.

Accompagnement

La Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean compte sept points de service dans la région, à Jonquière, Chicoutimi, Alma, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et à Chibougamau, et offre des activités récréatives et sociales aux personnes atteintes de la maladie et à leurs proches. Les malades passent une journée dans un des centres et des intervenantes leur font vivre des activités comme du bricolage, de la peinture, des casse-tête, du jeu de poches…

«Ça permet au proche aidant de vaquer à d’autres occupations, et ça lui fait une journée de congé pour faire des choses pour lui, se reposer, ou faire toutes autres», explique Hélène Boily.

La Société offre aussi des séances de répit-stimulation à la maison où une intervenante vient passer trois heures avec la personne atteinte d’Alzheimer pour lui faire faire des activités également.

Des conseillères sont aussi présentes pour orienter les proches aidants sur les services qui peuvent être offerts dans la société et les démarches à faire pour voir une travailleuse sociale par exemple.

«Elles font aussi de l’écoute, parce que pour les proches aidants, plus la maladie progresse, plus les personnes changent, ce n’est pas nécessairement facile d’accepter les changements. On fait aussi des cafés-rencontres durant lesquels les proches aidants vont pouvoir venir parler de leur expérience», indique la directrice générale.