«Il y a quand même de la joie dans l’Alzheimer»

«On essaie de faire les choses tant et aussi longtemps qu’on est capable de les faire. On n’est pas dans le déni, mais on ne veut pas y penser, parce que ça nous empêcherait de vivre ce qu’on a à vivre», ont-ils confié à l’occasion d’une entrevue avec Le Quotidien.

Ce qui frappe le plus quand on rencontre le couple, c’est l’amour qu’ils se portent, leurs rires complices quand ils racontent des anecdotes sur la maladie, mais surtout, la sérénité empreinte d’une douce joie qui les habite malgré le combat qu’ils devront mener. Aucune trace du poids de la maladie ne se lit sur leurs visages.

Comme c’est le cas pour beaucoup, Michel ne s’est pas tout de suite rendu compte de ses symptômes. C’est sa conjointe, Huguette Arsenault, qui a tiré la sonnette d’alarme.

Michel Desmeules a reçu son diagnostic pour la maladie d'Alzheimer il y a deux ans. Sa conjointe, Huguette Arsenault, l'épaule dans cette épreuve. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

«Parfois, c’était quelques petites affaires qu’il oubliait, je devais répéter souvent, il avait quelques absences aussi, mentionne-t-elle. Je le vois dans son regard quand Michel n’est pas présent, comme s’il ne savait pas ce qu’il faisait là. Ça se voit aussi dans les gestes qu’il fait, dans les répétitions. C’est surtout sa mémoire à court terme qui est touchée.»

L’homme âgé de 72 ans aurait même pu oublier l’entrevue prévue avec le journal si Huguette ne lui avait pas rappelé deux ou trois fois. «Non, quand même pas autant», rétorque-t-il, avant qu’ils se mettent tous les deux à rire aux éclats de la situation. «C’est une façon de détourner la problématique, il mise beaucoup sur l’humour», d’ajouter Huguette, qui a dû travailler sa patience à force de répéter plusieurs fois la même chose.

Profiter avant la noirceur

La première fois qu’il a été voir son médecin et qu’il lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer, Michel n’a pas réagi tout de suite. Ce n’est qu’en reprenant la voiture pour rentrer chez lui qu’il a réalisé.

«J’ai pleuré en conduisant. C’est là que j’ai compris l’importance de la maladie et qu’une noirceur allait s’installer tranquillement. C’était effrayant, se souvient-il. Mais on a l’intention de profiter à 100 %, on a déjà deux ou trois voyages de programmés cette année.»

La maladie de Michel Desmeules n'est pas encore rendue à un stade avancé, il demeure capable de lire, d'écrire et de faire des activités en tout genre. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Michel n’est pas encore rendu au stade où il ne reconnait plus ses proches et il est encore capable de lire, d’écrire et de faire moult activités. Il est d’ailleurs en train d’écrire un livre sur son père. La maladie reste pour le moment gérable, mais sa progression est lente, insidieuse et irrévocable.

«C’est la perte éventuelle de ses facultés qui est à la fois triste et difficile à accepter. Faire le deuil de ce qu’on a été, ce n’est pas évident.» — Huguette Arsenault

Même s’il prend une médication pour ralentir l’évolution de la maladie, il ne pourra jamais guérir, il ne pourra jamais aller mieux et il glissera irrémédiablement vers «une grande noirceur». Un constat qui reste dur à digérer pour un homme de lettres, même avec toute la bonne humeur et la bonne volonté dont le couple fait preuve.

«Il y a un deuil à faire. C’est dur de voir ses capacités intellectuelles diminuer, explique-t-il. Mais je ne me lève pas le matin en me disant que j’ai l’Alzheimer, sauf que des fois, ça arrive que je m’en rende compte. Je prends la vie au jour le jour et je vis à 100 à l’heure.»

Heureusement, le Saguenay–Lac-Saint-Jean est tout de même bien desservi en termes de services pour les personnes vivant avec l’Alzheimer. Le couple a ainsi pu recevoir quelques conseils pour mieux vivre avec la maladie. Le secret, selon eux, c’est de rester actif, de continuer à vivre, de faire des activités, de voir du monde et de profiter.

L'alchimie, l'amour, la tendresse et la sérénité sont palpables entre les deux retraités, malgré les difficultés à venir. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Une maladie qui fait peur

«Je pense que c’est une maladie dont on a peur de parler. Les gens la cachent et s’isolent, alors qu’au contraire, il faut avoir un côté social très développé, voir des gens, faire des activités, faire des casse-têtes pour travailler la mémoire, lire, faire de l’exercice…», note Huguette Arsenault.

L’Alzheimer met à rude épreuve la patience de l’entourage. Michel se souvient d’une anecdote avec un de ses amis qui en avait assez de répéter sans cesse la même chose. «Je lui ai dit : “Là, Jacques, j’ai l’Alzheimer, prends en acte”. C’est un peu tannant les gens qui n’en prennent pas conscience. Le monde doit être capable de recevoir qu’il y a des gens qui sont atteints de cette maladie», raconte-t-il.

C’est pourquoi il a pris la décision de partager son diagnostic et son expérience sur Facebook, «pour faire œuvre utile et montrer qu’il est possible de vivre jusqu’à la noirceur».

«Les gens ont apprécié que Michel fasse connaître son état. Ça a permis à des personnes de témoigner qu’eux aussi, ou qu’un de leurs proches, vivaient avec la maladie. Il a reçu plus de 150 messages de soutien», précise Huguette.

Petit à petit, elle a pris le rôle d’une proche aidante pour son mari et vit plutôt bien avec ça. «Je vais bien, je ne me sens pas démunie, je ne suis pas en péril devant la maladie. Je vois l’évolution, les choses s’installent lentement, et plus je vais être capable de l’accompagner, mieux ça va être. C’est important d’être présente pour lui, et ce n’est pas tous les jours qu’il se sent en difficulté», ajoute-t-elle.

C'est Huguette Arsenault qui s'est rendu compte des symptômes de son conjoint. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Au Québec, le projet de loi 11, adopté le 7 juin dernier, prévoit la possibilité pour une personne ayant un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins, comme c’est le cas pour l’Alzheimer, de faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir. Ces dispositions ne sont cependant pas encore en vigueur.

Une personne atteinte de troubles neurocognitifs devra être en mesure de consentir au début de la maladie, et d’y reconsentir même quand son stade sera plus avancé. Un sujet sur lequel le couple porte un avis différent.

«Moi, je suis favorable à l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de l’Alzheimer. Me retrouver dans une maison, vivant, mais sans reconnaître personne, je ne veux pas. Pour une personne de 25 ans, c’est peut-être problématique, mais rendu à mon âge… Mais pour Huguette, c’est encore trop tôt pour parler de ça», indique Michel Desmeules.

Le couple de retraités ne veut pas se laisser abattre par la maladie et compte bien profiter pleinement des derniers moments de lucidité qu’il reste à Michel autour d’une coupe de bon vin et entourés d’amis.