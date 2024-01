Relance de la Classique: Tardif en mode mobilisation

Marie-Louise Tardif émerge d’un début de journée de travail mené sur des chapeaux de roue, en exhibant une pleine page de notes. «Mon objectif, c’est qu’il y ait une classique en 2024», déclare-t-elle. La tâche s’annonce importante, mais la députée assure que l’enthousiasme est total. «C’est avec plaisir que j’ai mis le bras dans le tordeur!»

Depuis qu’elle a manifesté son intention de reprendre à bras le corps une Classique de canots en lambeaux, l’élue dit avoir reçu de nombreux appels de citoyens et d’organisations désireux de mettre l’épaule à la roue. «Des gens intéressés et intéressants», se réjouit-elle.

L’événement devra cependant remettre les pendules à zéro. Il semblerait que l’organisation actuelle sera dissoute et qu’une nouvelle entité doive être créée pour relancer la machine. La dette accumulée de 450 000 $ a marqué les esprits et présente un premier obstacle.

Mme Tardif s’est notamment entretenue mercredi matin avec le président sortant de la Classique, Yvon Laplante. Il apparait qu’une partie des créances relève de dettes de gestion interne qui appartiennent à l’organisation. Pour ce qui est des factures impayées, il semblerait que les villes planchent sur une enveloppe de soutien aux petits entrepreneurs lésés. Certaines sommes dues pourraient aussi être honorées sous forme de commandite dans une 91e présentation de l’épreuve. On comprend que nombre de questions restent en suspens.

La députée demeure néanmoins déterminée. Elle expose avoir déjà contacté la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale pour s’assurer que sa démarche ne contrevient à aucune règle. Du reste, souligne-t-elle, pas question ici de toucher quelque dédommagement que ce soit pour le travail à venir.

Mme Tardif se réjouit de pareille mobilisation en si peu de temps – moins de 24 heures! Il demeure cependant impératif pour elle de faire une place aux canotiers eux-mêmes dans la future équipe. Des leçons doivent être tirées de l’impasse actuelle, laisse-t-elle entendre.

Des voix se sont en effet élevées depuis l’annonce de mardi après-midi pour déplorer le caractère hermétique de l’administration de la Classique depuis quelques années. D’autres ont dénoncé qu’au fil des ans, l’aspect sportif de l’épreuve ait été relégué à la toile de fond, au profit d’un événement mené sous le signe du divertissement grand public.

«Après 90 ans, on ne peut pas laisser ça aller... Mais je crois qu’il faut recentrer sur l’essentiel, sur la course. On ne peut pas accepter que nos athlètes de haut niveau aillent faire des courses au Michigan et qu’on ne puisse pas tenir une épreuve chez nous.»

— Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice