Le dégriffage des chats illégal dès le mois de février

Le règlement adopté au mois d’août 2022 par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation entrera en vigueur au mois de février. Il sera donc bientôt interdit de procéder à l’onyxectomie (ablation des griffes) ou toute autre procédure chirurgicale visant à empêcher l’usage normal des griffes pour tous les chats domestiques de la province. Pareil pour d’autres chirurgies comme la dévocalisation ou les tailles des oreilles.

Voilà déjà quelques années que plusieurs vétérinaires refusent d’emblée de procéder à ce type de chirurgie, en raison de nouvelles études scientifiques concernant notamment le développement de douleurs chroniques, explique l’Association des médecins vétérinaires du Québec.

Certains médecins militent depuis longtemps pour que cette pratique soit proscrite dans la province.

«Dépliants d’informations, chroniques dans les médias, sensibilisation lors des consultations, augmentation du prix de cette intervention chirurgicale, refus de procéder : tout a été essayé pour réduire la quantité de dégriffages», signale l’AMVQ.

Selon un sondage Léger réalisé pour l’AMVQ en pratique des petits animaux, il y aurait environ 700 000 chats domestiques privés de leurs griffes au Québec, ce qui représente 32 % de tous les félins adultes appartenant à un foyer.

Le sondage de la firme a été réalisé en novembre 2023 auprès de 1015 répondants québécois.

Origine

Voici un peu d’histoire pour mieux comprendre la pratique du dégriffage.

Elle trouve son origine aux États-Unis, dans les années 1950, afin d’enrayer la transmission de la Cat Scratch Fever, une nouvelle maladie bactérienne. Elle pouvait causer de graves infections, particulièrement chez les enfants, explique l’AMVQ.

Au fil des ans, la maladie est devenue peu commune et cause très rarement de graves symptômes. L’infection disparaît seule après quelques semaines.

Les craintes de cette maladie se sont donc complètement estompées dans la province, mais la «triste habitude» de faire dégriffer son chat est demeurée bien établie, signale l’Association.

La chirurgie est restée accessible à un faible coût partout au Québec. Depuis une vingtaine d’années, les vétérinaires sont plus conscients des impacts négatifs sur le bien-être des chats. Ils étaient donc en mesure de mieux expliquer la procédure et mettre en garde les propriétaires de félins domestiques, soulève l’AMCQ.

De nombreuses solutions de rechange sont surtout suggérées : poteaux à griffes, tailler les griffes régulièrement et les recouvrir de capuchons de plastique.

«Ce sont des mesures qui sont la plupart du temps efficaces, d’autant plus si celles-ci sont mises en place dès l’arrivée du chat dans un foyer», insiste l’AMVQ.

Dépôt d’une pétition

En février 2022, 220 00 Québécois ont signé une pétition, demandant au gouvernement québécois d’interdire la pratique de toutes les chirurgies non préventives et non thérapeutiques chez les animaux de compagnie.

La requête était appuyée par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, l’Association des techniciens en santé animale du Québec et l’Association des étudiants en médecine vétérinaire du Québec.

Le gouvernement a finalement décidé d’adopter cette réglementation, et elle sera en vigueur dès le 1er février.