Le blocus forestier levé dans le nord du Lac-Saint-Jean… plus de 4 mois après l’injonction

Après avoir émis un jugement provisoire le 1er septembre 2023, la Cour supérieure du Québec a rendu une injonction interlocutoire le 11 septembre 2023, ordonnant de lever les blocus forestiers «au kilomètre 59 du chemin d’accès Bowater, aux kilomètres 8 et 11 du chemin Caribou dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et au kilomètre 3 du chemin multiusage R0206 à Girardville et sur tout autre chemin faisant partie du domaine de l’État dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean.»

Le jugement autorisait alors «la Sûreté du Québec à prendre les moyens nécessaires pour faire respecter la présente ordonnance».

Malgré ce jugement, ce n’est que mardi matin, le 23 janvier 2024, qu’un huissier s’est présenté au blocus du km 59, pour demander aux manifestants de laisser le libre passage.

Questionné pour savoir pourquoi la Sûreté du Québec n’est pas intervenue plus tôt, Hugues Beaulieu, le porte-parole de la SQ, mentionne qu’il ne peut pas commenter un dossier civil, car son service intervient en «assistance technique». «On intervient seulement si ça dégénère ou s’il y a une infraction criminelle», dit-il, ajoutant que c’est au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) de répondre à cette question.

Au moment de publier, le MRNF n’avait pas encore fourni de réponse à ce sujet.

Vers un retour à la normale

«On est contents de retrouver l’accès à nos parterres forestiers et de reprendre des opérations plus normales, lance d’emblée Guillaume Bouchard directeur opérations forestières pour Produits forestiers Résolu (PFR). Ça fait quand même six mois qu’on attendait ça.»

Depuis six mois, le blocus forestier a causé des maux de tête aux forestiers qui devaient sans cesse changer les plans au gré du blocus, en déplaçant des équipes ou en faisant d’énormes détours pour sortir le bois de la forêt. PFR attendait justement la levée des barricades pour transporter plusieurs dizaines milliers de mètres cubes de bois.

Dans un premier temps, l’entreprise commencera par remettre le chemin forestier en état. «On doit entretenir le chemin avec les niveleuses et les sableuses pour permettre le passage des camions probablement la semaine prochaine», note Guillaume Bouchard.

Luc Simard, le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, se réjouit de la nouvelle. «Je suis très content de la levée du blocus, parce que c’était une situation inacceptable, dit-il. Les gens ont le droit de manifester, mais ils doivent laisser la libre circulation».

Le préfet savait que l’injonction datait de plusieurs semaines, sans être utilisée. «C’est incompréhensible que l’État ait si peur d’intervenir dans les dossiers impliquant les autochtones, note-t-il. Ça m’inquiète beaucoup parce que des complotistes pourraient se servir des Innus pour mener leurs revendications».

Yanick Baillargeon, qui est heureux de voir enfin la levée du barrage, abonde dans le même sens. «On devra rester vigilant et le gouvernement devra trouver des moyens pour s’entendre avec les manifestants pour éviter que ça ne recommence», dit-il.

Les manifestants restent sur place

«On espère que la levée du blocus va tenir», mentionne toutefois Guillaume Simard de PFR, en mentionnant que les manifestants ont décidé de demeurer sur place malgré le passage de l’huissier.

Il n’a pas été possible de rejoindre Akim et Alex Grenier, les deux frères qui maintiennent la barricade depuis le départ de la kukum Denise Xavier.