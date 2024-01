Affaire Jonathan Bettez: la famille de Cédrika veut assister aux débats

Henri et Martin Provencher, peu de temps après la disparition de Cédrika Provencher. (Photo: Stéphane Lessard/Photo: Stéphane Lessard)

En effet, Martin et Henri Provencher, respectivement le père et le grand-père de la fillette assassinée se sont présentés au Palais de Justice de Montréal en matinée dans le but de suivre les audiences. Ceux-ci n’ont cependant pas souhaité s’adresser aux médias.

Des négociations sont en cours entre les avocats du clan Bettez et ceux du Procureur général du Québec pour alléger les procédures, les Provencher se sont donc butés à une porte close lors de leur arrivée. Les travaux devraient toutefois reprendre sur le coup de 14h.

Rappelons que Jonathan Bettez, ainsi que ses parents, André Bettez et Huguette Drouin sont également sur place depuis le début de la semaine pour assister aux procédures judiciaires. Les deux familles devraient donc se retrouver dans la même salle de cours durant l’après-midi.

Rappel des faits

Le 29 août 2016, les policiers procèdent à l’arrestation de Jonathan Bettez ainsi qu’à une perquisition au sein de l’entreprise familiale, Emballage Bettez. L’homme est mis en accusation pour la possession et la distribution de pornographie juvénile, mais fait aussi figure de principal suspect dans la disparition de Cédrika Provencher survenue en 2007.

Jonathan Bettez est finalement blanchi des accusations en lien avec la pornographie juvénile en octobre 2018 et ne sera jamais inculpé dans le dossier de Cédrika Provencher. En 2019, alléguant avoir été traités injustement par les policiers et les procureurs, celui-ci et sa famille déposent une poursuite civile de 10 millions de dollars.

C’est dans le cadre de cette dernière poursuite que ces audiences préliminaires se tiennent, cette semaine, devant la Cour supérieure.

Plus de détails à venir...