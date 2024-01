Une plainte à l’OQLF pour un café servi en anglais chez Tim Hortons

Le Montréalais Eric Duguay faisait la route Montréal-Québec, lundi, quand il s’est arrêté à une halte routière de Maskinongé, en bordure de l’autoroute. Il affirme avoir été salué en anglais, puis avoir demandé un service en français, mais que cela n’a pas été possible. Les deux employés sur place ne parlaient pas français, selon lui.

«Il a fallu que je mime ce que je voulais avoir.»

Il a depuis fait une publication sur Facebook pour rapporter la situation. Elle a été partagée plus de 70 fois.

«J’ai été surpris. Moi j’habite Montréal, alors c’est quelque chose qui m’arrive fréquemment, à Montréal, de me faire accueillir en anglais dans les commerces, mais une fois qu’on a statué qu’on veut être servi en français, les gens passent en français.»

Depuis, il a déposé une plainte à l’Office québécois de la langue française (OQLF).

«J’espère que le message va se rendre jusqu’[aux propriétaires]»

Éric Duguay a porté plainte à l'OQLF après avoir été servi en anglais à une halte routière de Maskinongé (Photo tirée de Facebook)

Le Nouvelliste s’est présenté mardi à ce même Tim Hortons pour y être servi en français. La caissière a fait des efforts, et comprenait des termes tels que sucre, crème, laitue et tomate. La communication était toutefois plus difficile lorsqu’elle prenait la parole en français. Après s’être fait demander à deux reprises de répéter, elle a demandé «which bagel» en anglais, mais a compris «graines de sésame» en français.

Pas si surpris

Le directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie Sylvain Paquin n’est pas si surpris de la situation, qui est surtout connue dans la métropole.

«Le phénomène s’étend vers l’est de plus en plus.»

Il précise par ailleurs que Tim Hortons ne semble pas être un employeur très sensible à la loi sur la langue et que de nombreuses plaintes ont été déposées au fil des ans.

«Les Québécois ont le droit de travailler et de vivre en français», réitère-t-il.