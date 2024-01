Un fonctionnement au cas par cas pour la poursuite des Bettez

Me Jessy Héroux en compagnie de ses clients, Jonathan et André Bettez ainsi qu'Huguette Drouin. (Éric Faucher)

Celui qui siège à la Cour supérieure a décidé qu’il n’y aurait pas de huis clos permanent au cours des procédures ayant lieu cette semaine au palais de justice de Montréal. Le tribunal procédera «objection par objection», c’est-à-dire que les représentants des autorités publiques pourront faire valoir leurs demandes de limiter la «publicité» d’un témoignage ou d’un document et qu’un débat pourra s’en suivre.

Le juge s’est dit sensible aux arguments de la défense, mais est d’avis que la démonstration du préjudice n’a pas été faite pour l’ensemble des délibérations. Jonathan Bettez demeure «le suspect principal dans une affaire et poursuit le corps policier qui mène l’enquête», selon le magistrat, il y a donc un «entrecroisement des intérêts» dans le dossier.

Il propose ainsi une «solution taillée sur mesure» et le tribunal ira de l’avant en s’adaptant au cas par cas, pouvant tantôt procéder à huis clos, tantôt publiquement. Des ordonnances de non-publication pourront également être émises sur certaines preuves. Par contre, le juge Moore suggère que l’ex parte, à savoir que certaines procédures se tiendraient sans la famille Bettez et ses représentants, sera «à éviter le plus possible».

Plus de détails à venir.