L’Isle-Verte se recueille à la mémoire de 32 de leurs disparus il y a 10 ans

Précédée par 25 à 30 pompiers provenant de cinq brigades de la région qui ouvraient la marche derrière une autopatrouille de la Sûreté du Québec et un véhicule du service incendie, des citoyens de tous âges ont emboîté le pas à partir de la caserne de L’Isle-Verte. Certaines autres personnes qui n’avaient pas pris part à la marche ont convergé vers le monument situé dans le parc, à proximité de l’église, sur lequel sont gravés les noms des 32 victimes et des 22 survivants du funeste incendie.

Dans une atmosphère empreinte de sérénité et de respect, un pompier s’est avancé au pied du mémorial pour y déposer une couronne ornée de 32 roses blanches comme autant de victimes. Les gens ont ensuite observé une minute de silence.

Parmi les gens présents se trouvaient le chef-pompier de la caserne de L’Isle-Verte de l’époque, Yvan Charron, et son homologue de Trois-Pistoles, Pascal Rousseau. Les deux hommes ont aujourd’hui quitté la profession. Il y a dix ans, M. Charron était entré dans l’édifice en flammes afin d’évacuer le plus de résidents possible. Quant à M. Rousseau, il avait passé une dizaine de jours sur les lieux du sinistre, en charge des opérations de recherche.

La cérémonie s’est déroulée dans la plus grande sobriété. (Johanne Fournier/Collaboration spéciale)

Un signe de solidarité

Le président de la Corporation Les amis des aînés de L’Isle-Verte, à l’origine de l’activité, s’est dit satisfait et même surpris de la réponse de la population de L’Isle-Verte. «Les pompiers de L’Isle-Verte, de Rivière-du-Loup, de Trois-Pistoles, de Saint-Arsène et de Saint-Paul-de-la-Croix sont venus nous rejoindre, a tenu à mentionner Bruno Bélanger. Je ne m’attendais pas qu’autant de pompiers allaient répondre à l’invitation un mardi soir. C’est un signe de solidarité que j’ai apprécié et que les gens de L’Isle-Verte ont aussi apprécié beaucoup.»

Pour le président de la Corporation Les amis des aînés de L’Isle-Verte, Bruno Bélanger, il est important de ne jamais oublier les 32 personnes disparues dans la tragédie du 23 janvier 2014. (Johanne Fournier/Collaboration spéciale)

Malgré les moins 16 degrés qu’indiquait le mercure, Jean-Louis Dumont n’a pas hésité à répondre à l’invitation. «C’est à la mémoire de toutes les personnes qui sont parties, rappelle le citoyen de L’Isle-Verte. J’en connaissais personnellement les trois quarts. Je suis natif d’ici et la plupart, c’était du monde de L’Isle-Verte.» M. Dumont estime cependant que la douleur a été moins grande pour lui du fait qu’il ne comptait aucun proche parmi les victimes. «Mais, on n’oublie pas ça», tient-il à dire. Il croit néanmoins que la résilience fait peu à peu son œuvre. «Au bout de dix ans, les souvenirs s’effacent tranquillement», finit-il par admettre.

Devoir de mémoire

L’activité a été organisée par devoir de mémoire, de l’avis de Bruno Bélanger. Si des cicatrices ont pu se refermer avec le temps, la douleur est encore vive pour plusieurs lorsque le souvenir de cette tragédie refait surface. «Les gens de L’Isle-Verte veulent oublier ce qui s’est passé voilà dix ans: l’incendie, l’enquête Delâge, confirme l’homme de 48 ans avec émotion. À travers ça, on a 32 victimes qu’on ne veut pas oublier. On a perdu des parents, des grands-parents, des amis, des frères, des sœurs. Il faut encore penser à eux, dix ans plus tard.»

Pour M. Bélanger, cette commémoration était d’autant plus importante que le brasier qui a fait rage le 23 janvier 2014 a emporté avec lui l’une de ses tantes. Sur 32 victimes, l’Isle-Vertois en connaissait 28. «J’ai aussi perdu une voisine qu’on appelait Mamie Fournier. Elle gardait mes enfants quand ils étaient jeunes. Ça a marqué mes enfants. Aujourd’hui, mon garçon est pompier et c’était important pour lui d’être ici, ce soir.» Le jeune pompier âgé de 21 ans a même aidé son père à préparer l’activité. «Il faut que les jeunes continuent à penser à nos gens qui sont disparus», espère le paternel.

Si une certaine forme d’impuissance l’habite encore parce qu’il n’a rien pu faire pour sauver des gens pendant que le sinistre frappait à proximité de chez lui lors de l’horrible nuit du 22 au 23 janvier 2014, Bruno Bélanger ressent aujourd’hui la nécessité de contribuer au bien-être et à la quiétude des personnes âgées de son village, notamment en supervisant la construction d’une nouvelle résidence pour les accueillir. «J’aime les personnes âgées», laisse tomber d’un ton admiratif le président de la Corporation Les amis des aînés.