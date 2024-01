Charles Pelletier devra patienter ; il fera face à la justice en novembre 2024

Les parties ont récemment fixé au 4 novembre prochain le début du procès que doit subir l’homme de 57 ans.

Deux jeunes filles de son entourage lui reprochent d’avoir été victime de contacts sexuels : l’une au début des années 2000, l’autre entre 2004 et 2013.

M. Pelletier fait en tout face à 13 accusations, incluant voyeurisme et actions indécentes, et s’expose à une peine de prison maximale de 14 ans.

Or, plusieurs inconnues persistent d’ici le début du procès. La défense, représentée par Me Alexandre Caissie, souhaite entre autres tenir deux procès distincts pour chaque plaignante au palais de justice de Granby.

Le palais de justice de Granby (Archives La Voix de l'Est)

Elle demande également de tenir les audiences devant un juge seul, en Cour supérieure, et non devant jury, ce que le Code criminel ne permet pas pour ce type d’accusations.

À noter que Me Caissie a également renoncé à faire valoir les délais encourus depuis l’arrestation de son client, en 2019, pour le faire acquitter.

Ma Valérie Simard-Croteau, du ministère public, représente la poursuite dans ce dossier.

Domicilié à Saint-Armand, en Estrie, le fondateur de Concassage Pelletier, âgé de 57 ans, n’a pas d’antécédent judiciaire.

Avec son équipe CP Dream et sous le sobriquet Lucky Charlie, Charles Pelletier a été champion de la classe pro-stock en tire de tracteur aux États-Unis en 2017 et 2018 et lauréat du titre de pilote le plus populaire.

Il a également été le premier Québécois à être couronné «Grand National» par la National Pullers Association des États-Unis.