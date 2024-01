Il y a 10 ans, L’Isle-Verte basculait dans l’horreur

Il est minuit 22 lorsque l’alarme d’incendie, reliée à une centrale, retentit. Au même moment, les portes se verrouillent automatiquement. Le central du 9-1-1 reçoit plusieurs appels de résidents qui sont piégés à l’intérieur de l’édifice.

22 survivants

Les premiers pompiers et policiers arrivés sur les lieux constatent que le feu fait déjà rage avec intensité. Avec quelques-uns de ses hommes, le chef-pompier de la brigade de L’Isle-Verte, Yvan Charron, pénètre dans le brasier dans le but d’évacuer des résidents, dont plusieurs sont à mobilité réduite. Mais, ils doivent se rendre à la triste évidence qu’il est trop tard pour certains et que d’autres sont hors de portée.

Sur 54 résidents, seulement 22 auront la vie sauve. La vie des 32 familles des disparus se trouvera profondément et à jamais marquée, tout autant que celle des témoins de cette épouvantable nuit rouge.

Travail de moine

Le lendemain du sinistre, les pompiers et les secouristes sont à pied d’oeuvre devant les cendres fumantes de ce qu’il reste de la résidence pour aînés. L’épave calcinée dégage un écran de fumée opaque, dont l’odeur prend à la gorge. Les quelques décombres encore debout se sont transformés en énorme squelette de glace.

L’épave calcinée de la Résidence du Havre. (Johanne Fournier/Collaboration spéciale)

Les jours suivants, les experts en identité judiciaire et du bureau du coroner, aidés par des dizaines de pompiers, passent au peigne fin les ruines, tels des archéologues, afin de trouver des dépouilles ou… ce qui peut en rester. Ce travail de moine à travers les cendres et les ruines prend fin au bout de 11 jours.

La puissance du brasier a été telle que la majorité des victimes ont été identifiées à partir d’éléments d’ADN, que ce soit sur des prothèses dentaires ou de hanches. Trois corps n’ont jamais pu être formellement identifiés et le décès de sept autres victimes a été officialisé par un jugement de la cour.

Messe à la mémoire des défunts

Le 1er février 2014 à l’église de L’Isle-Verte, plus de 1 000 personnes se recueillent lors d’une messe célébrée à la mémoire des 32 victimes, dont la moitié était âgée de plus de 90 ans.

Le premier ministre du Canada de l’époque, Stephen Harper, et la première ministre du Québec à ce moment-là, Pauline Marois, y prennent part. Plusieurs autres politiciens, dont des chefs de l’opposition, se joignent à eux: Philippe Couillard, François Legault, Amir Khadir, Justin Trudeau, Thomas Mulcair. L’ex-mairesse Colette Roy Laroche, dont la municipalité de Lac-Mégantic avait été secouée par une terrible tragédie qui avait fait 47 morts six mois plus tôt, est présente à la cérémonie.

Les experts en identité judiciaire et du bureau du coroner, aidés par des dizaines de pompiers, ont passé au peigne fin les ruines, tels des archéologues, afin de trouver des dépouilles ou… ce qui pouvait en rester. (Johanne Fournier/Collaboration spéciale)

Rapport d’enquête dévastateur

Moins d’un an après le funeste événement, plus précisément le 17 novembre 2014, une enquête publique présidée par Me Cyrille Delâge s’ouvre au palais de justice de Rivière-du-Loup. Dans son rapport complété en février 2015, le célèbre coroner en arrive à la conclusion que de multiples facteurs ont contribué à ce drame.

Le notaire exprime sans détour ni ménagement l’inefficacité du travail de la brigade des pompiers et le manque de soutien du personnel de la résidence pour évacuer les personnes qui s’y trouvaient. Un bâtiment non conforme, un nombre insuffisant d’employés, un délai d’intervention des pompiers trop long et une exécution des opérations questionnables sont autant de défaillances qui sont relevées par le commissaire.

La principale recommandation qui se dégage de son rapport de 130 pages, qui aura été le dernier de sa longue carrière avant qu’il ne rende l’âme quelques mois seulement après son dépôt, Cyrille Delâge recommande une meilleure formation du personnel et l’installation de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées. Dix plus tard, une résidence sur huit au Québec n’est toujours pas munie de gicleurs.

La Direction des poursuites criminelles et pénales ne dépose aucune accusation criminelle. L’enquête de la Sûreté du Québec conclut que les flammes, de nature accidentelle, ont pris naissance dans la cuisine. L’origine de ce cruel incendie demeure nébuleuse; la cause exacte n’a jamais pu être confirmée.

Pendant 11 jours, des experts ont fouillé ce qu’ils appelaient «la zone rouge». On voit ici un pompier qui dégage des décombres l’armature calcinée d’un fauteuil roulant. (Johanne Fournier/Collaboration spéciale)

Nouvelle résidence pour aînés et commémoration

Une décennie plus tard, une nouvelle résidence pour personnes âgées est en construction sur le site, où le vide causé par la démolition de ce qui restait des ruines de la Résidence du Havre, rappelait chaque jour la tragédie. Quelque 70 personnes ont déjà fait part de leur intérêt à habiter dans l’un des 20 logements que la bâtisse abritera. Le projet est dirigé par la Corporation Les Amis des aînés de L’Isle-Verte.

Pour commémorer ce triste 10e anniversaire, la Corporation organise une activité de recueillement qui se tiendra mardi à 19h devant le mémorial érigé au coeur du village à la mémoire des 32 victimes. Après une prise de parole, des citoyens, des pompiers et des policiers prendront part à une marche symbolique à travers les rues de la municipalité de quelque 1350 habitants située à environ 20 minutes de Rivière-du-Loup.