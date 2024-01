Des militants accueillent Yves-François Blanchet en liesse à Chicoutimi

Ils étaient facilement plus d’une centaine à se presser dans la petite salle et à attendre avec impatience l’arrivée du candidat indépendantiste qui a réussi, en cinq ans, à faire revivre un parti qui mourrait à petit feu.

«Il a fait revivre le Bloc, a mentionné Robert Duchesne, un militant rencontré sur place. On est très chanceux au Québec d’avoir un parti qui se bat pour avoir des avantages pour nous autres, Québécois. Quand on regarde dans les autres provinces, ils ont seulement le Parti conservateur et le Parti libéral. Le Bloc nous offre une alternative, et c’est vraiment un don du ciel.»

Yves-François Blanchet a réitéré l'intention du Bloc québécois de ravir la circonscription Chicoutimi-Le Fjord au député conservateur, Richard Martel. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

«Yves-François Blanchet a pris un parti moribond, en bisbille, il y a cinq ans, et il a su former une équipe soudée. Le Bloc ne peut pas être un gouvernement, mais il peut intervenir à la Chambre des communes et se battre pour le Québec», d’ajouter le président du Bloc pour Chicoutimi-Le Fjord, Pierre Lincourt.

Serrage de mains, accolades et rires ont rythmé l’arrivée du chef et l’ambiance est restée joviale et décontractée du début à la fin. «Les Fêtes sont finies, mais j’ai l’impression d’avoir le plus beau party de famille, a-t-il mentionné. Ce n’est pas mes cinq ans, c’est nos cinq ans.»

Entre deux chansons souverainistes, le député de Jonquière et celui de Lac-Saint-Jean, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, surnommés les Dupond et Dupont parce qu’ils ne font jamais une sortie l’un sans l’autre, ont tenu un discours empreint d’humour pour présenter les membres du parti présents dans la salle.

«On a aussi un chapeau à souhait, et on vous invite à y déposer 20 $, ça servira de fonds de pension à Richard Martel», ont-ils lancé à la cantonade.

L’ancien ministre du gouvernement péquiste de René Lévesque, Guy Chevrette, ainsi que l’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, se sont également déplacés pour souligner ce cinquième anniversaire.

De gauche à droite : Yves-François Blanchet, l'actuel chef du Bloc québécois, avec Gille Duceppe, l'ancien chef du Bloc, et l'ancien ministre Guy Chevrette. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

«J’ai confiance en notre chef parce qu’il a tenu les positions du Bloc, si c’est bon pour le Québec, on appuie, et si c’est mauvais, on refuse, et il n’a jamais dénigré le Canada. On a beaucoup de points communs avec, comme toutes les démocraties du monde, mais ce n’est pas notre pays. Yves-François Blanchet représente la continuité, mais il nous propose surtout l’avenir», a laissé entendre Gilles Duceppe.

Des candidats en tête

Le chef du Bloc québécois a réitéré son intention de placer un candidat bloquiste dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord lors des prochaines élections. «On ne veut pas conquérir une dizaine de circonscriptions, mais Chicoutimi-Le Fjord… Richard Martel, t’es vraiment en haut de la liste», a-t-il dit en riant, tout en confiant qu’il n’avait rien contre le député conservateur, mais que la région méritait une personne plus engagée.

«On a plusieurs candidats en tête, dont on est convaincu qu’ils auront un impact sur la région», précise Yves-François Blanchet, tout en refusant de donner des noms.

Comme cadeau pour fêter ses cinq années à la chefferie, Yves-François Blanchet a reçu un gâteau aux couleurs du Bloc québécois. (Solveig Beaupuy/Le Quotidien)

Il dresse d’ailleurs un bilan plutôt positif de son mandat, sans entrevoir de déceptions ou de ratés. «Lorsque tu arrives dans un environnement où tout le monde pense que ce n’est pas possible, et que tu y arrives quand même, c’est un succès. Je n’ai pas de déception, mais plutôt une appréhension saine et sereine, parce qu’on va se retrouver en campagne et on espère que plus de circonscriptions votent pour le Bloc», explique-t-il.

Une déception, il en aurait une en réalité, quand certains candidats n’ont pas été élus en 2021. «Je n’ai pas dormi cette nuit-là. J’étais triste parce que ce sont des gens exceptionnels.»

Il essaie de faire attention à chacun, de ne laisser personne en arrière, de s’assurer que tout le monde va bien, et c’est d’ailleurs, selon lui, ce qui rend le caucus du Bloc québécois si soudé et tissé serré.