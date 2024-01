C’est la fin pour la Classique de canots

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, le président de la Classique, Yvon Laplante, le maire de Shawinigan, Michel Angers, et le maire de La Tuque, Luc Martel, avaient le visage long au moment de l'annonce. (Sébastien Houle)

L’annonce a été faite mardi après-midi à l’hôtel de ville de Shawinigan, en présence des maires de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque, de même que du président de la Classique. Jean Lamarche, Michel Angers, Luc Martel et Yvon Laplante affichaient tous de longs visages. «Ce n’est pas de gaité de cœur qu’on met fin à un événement qui a 90 ans d’existence».

«Depuis trop longtemps, la Classique de canots de la Mauricie a plusieurs défis en termes de financement... Aujourd’hui, malheureusement, on doit annoncer la fin des opérations de la Classique de la Mauricie. C’est triste!». — Yvon Laplante, président de la Classique internationale de canots de la Mauricie

Pour les villes de La Tuque, de Shawinigan et de Trois-Rivières, c’est un cautionnement de 55 000 $ chacune qui s’évapore. Les Villes s’étaient portées garantes d’un prêt lié à la marge de crédit de l’OBNL.

Il semblerait que l’organisation était pratiquement devenue une coquille vide au cours des derniers mois. Il n’y avait plus de bénévoles, d’employés ou même de membres du conseil d’administration pour voir à la suite des choses, expose-t-on.

C’est le maire de Shawinigan, Michel Angers, qui présidait au point de presse. En parlant d’un jour triste, le premier magistrat n’a pas manqué de souligner que c’est un événement rassembleur, d’un bout à l’autre de la région, qui s’arrête aujourd’hui. L’élu n’affiche cependant aucun espoir de voir la Classique être relancée «dans sa forme actuelle».

Déception également du côté de Trois-Rivières et de La Tuque. Jean Lamarche et Luc Martel déplorent la disparition d’un événement «historique», qui malheureusement n’arrivait plus à faire ses frais.

Pas encore de faillite

Encore toute chaude, la décision laisse quelques questions en suspens. La principale étant peut-être les modalités qui verront à la fermeture des livres.

Yvon Laplante explique que deux scénarios se dessinent: «se placer sous la protection des créanciers, ce que nous allons analyser», ou «que le créancier [mette] la Classique en faillite... ce n’est pas le cas actuellement».

Quoi qu’il en soit, les coffres sont vides et la marge de crédit est à son comble. La quinzaine de fournisseurs devront visiblement faire leur deuil des comptes à recevoir, comprend-on.

«Il n’y a plus aucun sou dans le compte bancaire.» — Yvon Laplante, président de la Classique internationale de canots de la Mauricie

Notons que la caution des villes, entre 150 000 $ et 165 000 $, fait partie de la dette totale de l’OBNL. Si M. Laplante évoquait «le vrai chiffre de 450 000 $», le 10 janvier dernier, il parlait d’un montant légèrement moins important aujourd’hui.

Si la main tendue «du fédéral» a été implorée à quelques reprises au cours des derniers mois, voire plus longtemps encore, le président du conseil d’administration s’est montré prudent mardi dans ses commentaires. À l’insistance des journalistes, il convient néanmoins que l’aide souhaitée n’est jamais venue. «À travers le filtre des programmes, c’était impossible de trouver une aide d’urgence», expose ainsi M. Laplante.

Vieux de 90 ans, l'événement était rassembleur et se déployait sur quelque 200 kilomètres, du nord au sud de la Mauricie. (Stéphane Lessard)

Un peu avant l’annonce, anticipant sans doute le pire, le député de Trois-Rivières, René Villemure, sommait son vis-à-vis de Saint-Maurice–Champlain, François-Philippe Champage, de se mettre en mode solution. «Le rôle d’un député n’est pas forcément de donner de l’argent, mais au moins d’accompagner l’organisation afin d’essayer de trouver des solutions, de l’aiguiller vers les bons programmes», a déclaré le bloquiste, par voie de communiqué.

M. Champagne n’avait pas toujours pas réagi à la nouvelle au moment d’écrire ces lignes.

Du reste, il apparait que l’aura de la Classique avait un peu pâli auprès des différents bailleurs de fonds. «Quand vous allez voir un partenaire pour lui dire ‘‘est-ce que t’aimerais ça être en affaires, avec moi, je dois un demi-million de dollars’', t’es pas tellement sexy pour négocier.»

Au final, la logistique d’une épreuve qui se déploie sur 200 km, en proie aux caprices de la météo, au cours d’une longue fin de semaine, ne se conjuguait plus le modèle d’affaires de l’événement, explique-t-on.