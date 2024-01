Affaire Cédrika Provencher: de l’ADN découvert

Me Jessy Héroux en compagnie de ses clients, Jonathan et André Bettez ainsi qu'Huguette Drouin. (Éric Faucher)

L’avocat du clan Bettez, Me Jessy Héroux, a l’intention de démontrer que les policiers ont mené «l’enquête bâclée» sur la mort de la fillette avec une «vision tunnel». Il a tenté de comprendre pourquoi cette preuve ADN, jamais divulguée au public, n’a pas permis d’inculper ou de disculper le fils de la famille.

Bien que le débat porte cette semaine davantage sur les documents et témoignages qui doivent être rendus publics ou non, ainsi que sur la protection des méthodes d’enquête de la police, il a aussi été possible d’en apprendre un peu plus sur la stratégie déployée par les autorités dans cette affaire.

L'arrivée de Me Jessy Héroux et de la famille Bettez, mardi matin. (Éric Faucher)

Une «vision télescope» dénoncée

C’est l’enquêtrice actuellement chargée du dossier, Karine Sirois, qui a dévoilé l’information comme quoi de l’ADN avait été découvert sur la scène de crime, lundi lors de son témoignage. Me Héroux en a profité pour ouvrir la brèche, soulignant qu’il était impératif pour lui de savoir si l’analyse a permis de relier Jonathan Bettez ou non à cette preuve.

«Ça peut être disculpatoire si ce n’est pas lui. Si c’est lui, j’ai aussi besoin de savoir, parce que ça peut expliquer l’acharnement des policiers», a-t-il insisté. La réponse des représentants du Procureur général a été cinglante. «On est carrément dans une partie de pêche pour savoir si une partie de ces éléments peut être pertinente», a rétorqué Me Valérie Lamarche.

Toujours selon Me Héroux, le «sentiment d’urgence engendré par la découverte des ossements fait craindre [aux policiers] la disparition de certaines preuves informatiques». Ceci expliquerait pourquoi des procédés illégaux ont été utilisés par les enquêteurs pour accéder au contenu des ordinateurs de Jonathan Bettez.

Enfin, l’avocat du clan Bettez a également demandé qu’un plan d’action rédigé par la SQ à la suite de la découverte des restes de la fillette soit rendu public. Selon lui, il prouve qu’on désirait se servir des accusations liées à la pornographie juvénile comme effet de levier pour coincer son client. «Ce qu’on veut, c’est faire peur à [Jonathan] Bettez, le faire paniquer pour qu’il appelle ses proches et se confie pendant qu’il est sous écoute», a-t-il supposé.

C’est l’ancienne policière de la SQ, Chantal Daudelin, qui fut le seul témoin appelé à la barre, mardi, par les avocates du Procureur général. Celle-ci avait pour tâche de passer en revue différents documents que la défense veut garder à l’abri du public afin de déterminer s’ils sont pertinents dans la cause actuelle.

Parmi ceux-ci, on retrouve le calepin de note de l’enquêtrice et un document d’analyse produit par le corps policier intitulé Profil social et criminel de Jonathan Bettez. Il s’agit, selon Mme Daudelin, d’un «document qui est construit dans le but d’aider les enquêteurs qui vont participer à une opération et qui ne connaissent pas le dossier en profondeur».

Jonathan Bettez demeure le principal suspect de la disparition et du meurtre de Cédrika Provencher, selon la Sûreté du Québec. (Sidhartha Banerjee/La Presse Canadienne)

Dans ce cas-ci, il a été utilisé pour préparer les officiers en vue de l’opération du 29 août 2016 durant laquelle trois perquisitions ont été menées et où M. Bettez a été mis en état d’arrestation pour possession de pornographie juvénile. Le témoignage de celle qui était responsable de l’enquête a permis de comprendre que dès les premières pages du document, des liens sont faits avec la disparition de Cédrika Provencher.

Des restrictions au cas par cas

En début de journée, l’honorable Gregory Moore a rendu un premier jugement qui est aussi un «non jugement», selon ses propres mots, dans la requête de la partie défenderesse de limiter l’accès public des documents et des débats. Celui qui siège à la Cour supérieure a décidé qu’il n’y aurait pas de huis clos permanent au cours des procédures ayant lieu cette semaine au palais de justice de Montréal.

Le tribunal procédera «objection par objection», c’est-à-dire que les représentants des autorités publiques pourront faire valoir leurs demandes de limiter la «publicité» d’un témoignage ou d’un document, et qu’un débat pourra s’en suivre.

Le juge s’est dit sensible aux arguments de la défense, mais est d’avis que la démonstration du préjudice n’a pas été faite pour l’ensemble des délibérations. Jonathan Bettez demeure «le suspect principal dans une affaire et poursuit le corps policier qui mène l’enquête», selon le magistrat, il y a donc un «entrecroisement des intérêts» dans le dossier.

Il propose ainsi une «solution taillée sur mesure» et le tribunal ira de l’avant en s’adaptant au cas par cas, pouvant tantôt procéder à huis clos, tantôt publiquement. Des ordonnances de non-publication pourront également être émises sur certaines preuves. Par contre, le juge Moore suggère que l’ex parte, à savoir que certaines procédures se tiendraient sans la famille Bettez et ses représentants, sera «à éviter le plus possible».

Une décision saluée

Me Marc-André Nadon, avocat représentant un consortium médiatique. (Éric Faucher)

Me Marc-André Nadon, qui assiste au procès à titre de représentants d’un consortium de médias composé de CBC/Radio-Canada, La Presse, Média QMI et TVA s’est dit très satisfait de la décision du magistrat. Dans cette affaire, ses clients demandent à ce qu’un maximum de témoignages et d’éléments soit rendu public, contrairement à la volonté du Procureur général et de la SQ.

«La décision du juge reflète bien les principes constitutionnels établis. C’est-à-dire que la publicité des débats judiciaires […] est extrêmement importante. Elle met l’accent sur l’importance du fardeau de preuve qui incombe à la partie qui veut restreindre la publicité et on a vu que ce fardeau-là n’est pas facile à relever.» — Me Marc-André Nadon, avocat représentant un consortium de médias

«Lorsque le Procureur général du Québec, comme en l’espèce, souhaite restreindre la publicité et demander des ordonnances draconiennes telles que le huis clos et l’ex parte, il doit administrer une preuve importante, ce qu’il n’a pas réussi à faire», a-t-il ajouté.