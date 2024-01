Une patiente menace des employés de l’unité de périnatalité

Les employés qui le désirent peuvent notamment être escortés jusqu’à leur véhicule dans le stationnement, par exemple à la fin d’un quart de travail, indique un mémo interne signé par une gestionnaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), qui décrit la situation qui prévaut actuellement comme «très difficile» pour le département.

Des menaces sur les réseaux sociaux ont été envoyées à certains membres du personnel de cette unité du troisième étage de l’établissement après qu’une patiente eut perdu son bébé in utero à 37 semaines de grossesse.

Décrites comme «un événement indésirable», ces menaces, dont on ignore la teneur exacte et la gravité, ont toutefois été jugées suffisamment sérieuses par l’employeur pour déployer des mesures de prévention dans les derniers jours.

Dans la communication interne, l’employeur dit prendre la situation au sérieux et avoir mis en place un plan en partenariat avec le service de sécurité, la direction jeunesse et les communications de l’hôpital.

Signalement et surveillance

Les publications sur les médias sociaux de la personne en question sont par exemple surveillées, tandis que des incidents ont été signalés au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), indique-t-on. De plus, les agents de sécurité sont au courant de la situation et effectuent davantage de tournées jusqu’à nouvel ordre, en plus des escortes possibles jusqu’à l’aire de stationnement.

Ni l'employeur ni le syndicat n'a souhaité fournir des informations sur cette situation en raison de la notion de confidentialité. (Le Droit, Étienne Ranger)

«Toute personne qui reçoit en privé ou autres des menaces concernant cette situation, svp m’en informer rapidement», conclut la cheffe d’unité de la périnatalité hospitalière, qui dit demeurer disponible si des employés ont besoin de soutien.

Invité à s’expliquer sur cette situation, le CISSSO stipule que «comme il s’agit de dossier d’usagers ainsi que d’employés», il ne peut pas répondre aux questions pour des raisons de confidentialité.

Le Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais (SPSO) a lui aussi préféré ne pas commenter ces incidents.